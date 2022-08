Faustball-DM-Wochenende: Der TV Brettorf zieht Bilanz

Von: Leif Rullhusen

Im Akkord-Tempo: Stück für Stück demontieren die ehrenamtlichen Helfer die Tribüne. © Rullhusen, Leif

Sportlich durchwachsen, organisatorisch top: Der TV Brettorf zieht Bilanz der Faustball-DM

Brettorf – „Sportlich lief es nicht ganz so, wie wir es uns gewünscht hätten“, blickt Jörg Behn vom TV Brettorf (TVB) auf das vergangene Wochenende zurück. Dessen Faustballerinnen scheiterten bereits am Samstag im Qualifikationsspiel und die Männer schrammten einen Tag später knapp an der Bronze-Medaille vorbei. Zufrieden ist Behn, der das Organisationskomitee gemeinsam mit Uwe Kläner leitet, mit der Faustball-DM in Brettorf dennoch.

„Wir hatten eine tolle Veranstaltung mit einer hervorragenden Stimmung. Der Verein wollte für den Faustball etwas Besonderes auf die Beine stellen und das ist ihm voll und ganz gelungen“, bilanziert der Organisationschef am Montag. Allein das Finale am Sonntag hätten rund 2 500 Zuschauer auf den Tribünen verfolgt. „Es gab auch schon sehr viel positives Feedback von den Besuchern und den auswärtigen Teams“, ergänzt TVB-Medienleiter Sören Spille.

Ehrenamtliche Helfer klotzen ordentlich ran

Während Behn und Spille noch das Wochenende Revue passieren lassen, wird im Hintergrund auf dem Sportplatz des TVB mächtig rangeklotzt. Unzählige freiwillige Helfer verwischen die Spuren des Events auf der Anlage am Bareler Weg. Einige von ihnen – ein seit Jahren eingespieltes Team – bauen die Tribünen Stück für Stück ab und heben die einzelnen Stahlelemente direkt auf die Gabeln eines bereitstehenden kleinen Radladers. Der lädt sie anschließend gleich auf einen Lastwagen. Rund um den Platz wird weiteres Equipment abgebaut. „Heute Abend wird davon nichts mehr zu sehen sein“, ist der Cheforganisator überzeugt. „Übermorgen ist diese tolle Veranstaltung schon Geschichte.“ Eine, von der der Verein aber Jahre zehren werde. Behn schätzt, dass der TVB wohl mindestens zehn Jahre warten müsse, bis er wieder mit der Ausrichtung einer Deutschen Meisterschaft an der Reihe sei. Zwischen den vergangenen beiden Malen lagen sogar 17 Jahre.

Kapazitäten für mehr als 2000 Zuschauer

Insgesamt sorgten mehr als 300 ausschließlich ehrenamtlich Aktive für den reibungslosen Ablauf des Großereignisses. Vor einer guten Woche haben sie mit den Aufbauarbeiten begonnen und die Sportanlage in ein Veranstaltungsgelände mit Kapazitäten für mehr als 2000 Zuschauer und Unterhaltung für die ganze Familie verwandelt. Damit die Besucher auch genügend Parkmöglichkeiten hatten, stellten zwei Landwirte ihre Felder zur Verfügung.

Faustball-Stadion ausgestellt

„Auch neben dem Platz gab es genug zu erleben“, berichtet Behn weiter. So hatte der Verein unter anderem das von Greta Rykena aus Playmobil nachgebaute Faustballstadion in der Sporthalle ausgestellt und auch die Tauschbörse für die letzten fehlenden Motive in den Stickeralben lief auf Hochtouren. „Mir selbst fehlen allerdings immer noch welche“, erzählt Spille. Kein Wunder: Der Medienchef war das Wochenende schließlich nicht nur Ansprechpartner für die Medien, sondern ebenfalls als Stadionsprecher im Dauereinsatz. Selbst das Wetter steuerte mit Sonne und moderaten Temperaturen seinen Teil zum Gelingen des Faustball-Festes bei. „Für die Spieler hätte es allerdings etwas weniger windig sein dürfen“, schränkt Behn ein.

Schweres Gerät: Ein Radlader transportiert die Stahlelemente der mobilen Tribüne direkt ab. © Rullhusen, Leif

Zufrieden mit der Veranstaltung: Chef-Organisator Jörg Behn (l.) und Medienleiter Sören Spille. © Rullhusen, Leif