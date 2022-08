Faustball-DM: TV Brettorf plant umfangreiches Rahmenprogramm

Von: Sönke Spille

„Twinns“: Mit Gitarre und Cajòn präsentieren Timo Seggermann (l.) und Lars Schneider am Freitagabend zweistimmig gesungene Hits und Evergreens. © Veranstalter

Nicht nur sportlich will der TV Brettorf ein Ausrufezeichen setzen. Bei der Deutschen Meisterschaft am Wochenende sollen alle auf ihre Kosten kommen.

Brettorf – Die Vorfreude ist riesig: Am 27. und 28. August richtet der TV Brettorf (TVB) auf der Sportanlage am Bareler Weg die Deutsche Meisterschaft (DM) der Faustballerinnen und Faustballer aus. Damit sind die besten nationalen Faustball-Teams in der Gemeinde Dötlingen zu Gast. Doch nicht nur sportlich will der TVB ein Ausrufezeichen setzen – auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Denn nicht allein Sportfans werden während der DM auf ihre Kosten kommen. Ein Überblick:

Willkommen am Freitag

Eine kurze Stippvisite auf dem Sportplatz, vielleicht noch eine kleine Trainingseinheit – danach geht es für die Mannschaften in ihre Hotels, um sich auf die Spiele am Samstag und Sonntag vorzubereiten. Die Fans und Interessierten möchten die Brettorfer dagegen auf der Anlage halten und sie in der Gemeinde Dötlingen willkommen heißen. Um dafür den passenden Rahmen zu bieten, hat der DM-Ausrichter das Musiker-Duo „Twinns“ engagiert. Mit Gitarre und Cajòn präsentieren Timo Seggermann und Lars Schneider ab 19 Uhr zweistimmig gesungene Hits und Evergreens aus der Zeit handgemachter Live-Musik und ergänzen dies durch aktuelle Chart-Hits, Schlager und Pop-Rock-Perlen. Dabei schöpfen beide aus einem Repertoire von mehr als 1 000 Songs. „Wir freuen uns auf ein Spektakel am Freitag“, kündigen die beiden bereits an. Der Eintritt ist frei.

Große Party am Samstag

Früher war sie ein fester Bestandteil jeder Deutschen Meisterschaft, hat in den vergangenen Jahren aber ein wenig an Bedeutung verloren: die DM-Fete. Das will man beim TVB nun unbedingt ändern und plant deshalb eine große Party in der festlich geschmückten Brettorfer Sporthalle. Mit DJ Tobi haben die Verantwortlichen einen DM-erfahrenen Discjockey gefunden, der bereits bei der U18-DM 2017 auflegte. Für alle, die nur zum Feiern kommen wollen, gibt es eine Abendkasse.

Bereits am Morgen lädt die Gemeinde Dötlingen die Offiziellen zu einem Empfang auf das DM-Gelände ein. Dazu sind über den Tag die Ehrungen der beiden „World-Games“-Siegermannschaften geplant – inklusive anschließender Autogrammstunde.

Gemeinsamer Start in den Finaltag

Den Samstag analysieren und einen Blick auf den Finaltag werfen – und das alles mit der passenden Musik. Zum Frühschoppen lädt der TVB am Sonntag ab 9.15 Uhr in die Sporthalle ein. Während die „Prager“ aus Harpstedt den Vormittag musikalisch untermalen werden, kommen auch Faustballexperten auf ihre Kosten. Beim Stammtisch „Zuspiel“ wird nach dem TV-Vorbild des Fußball-Doppelpasses auf Sport1 diskutiert. Mit Bundestrainer Olaf Neuenfeld, Lutz Meyer (Deutscher Meister 2004) und Lokalsportredakteur Michael Hiller haben sich bereits hochkarätige Gäste angekündigt.

Für den Sportnachwuchs startet um 10 Uhr die Mini-DM, an der – ähnlich wie bei den Männern und Frauen – Teams aus vier Bundesländern aktiv sind. „Wir ermöglichen somit den Faustball-Stars von morgen, in direkter Nähe zu ihren Idolen Faustball zu spielen“, erklärt Organisator Tobias Kläner. „Wichtig ist uns dabei, dass der Spaß im Vordergrund steht.“

Insgesamt 51 Teams aus 18 Vereinen werden am Wettbewerb teilnehmen. Die Finalisten erwartet sogar die große Bühne – mit einem Auftritt auf dem Center Court. Den bekommen auch die Tänzerinnen der „Loopy Ladies“ vom TV Brettorf, die zwischen den Finalspielen auftreten werden.

Und auch nach den DM-Endspielen wird die Veranstaltung noch nicht vorbei sein. Im Anschluss an die Siegerehrung wird noch einmal kräftig gefeiert. Bei der „Players DM-Party“ sind nicht nur die Spieler, sondern auch alle, die Lust haben, eingeladen, mitzufeiern.

Weitere Höhepunkte

Über die beiden DM-Tage hat der TVB einige Höhepunkte geplant. Für das eigens im Rahmen der DM initiierte Faustball-Sammelalbum wird es während der zwei Tagen neben dem Verkauf der Bilder auch Tauschbörsen geben. Eine Tombola verspricht als Hauptpreise ein Tablet, „Event-Tickets“ und Karten für die Finalspiele der Faustball-Weltmeisterschaft 2023 in Mannheim. Auch eine Kinderbetreuung bietet der Verein in Kooperation mit den Brettorfer Kindergärten Filibuster und Kleeblatt während des gesamten Wochenendes an – und sorgt mit seiner großen Helferschar während aller DM-Tage für die Verpflegung der Aktiven, Fans und Zuschauer.