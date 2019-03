Wie das Fasten den Körper „aufräumt“

Wer beim Fasten einen wirklichen Effekt erzielen möchte, muss richtig fasten. Wie das funktioniert und wie es wirkt, verrät die Neerstedterin Kathrin Brengelmann, die seit sechs Jahren Fastenkurse in ihrer Naturheilpraxis in Wildeshausen, aber auch über die Volkshochschule anbietet.

Frau Brengelmann, was macht für Sie den Reiz des Heilfastens aus?

Es ist ein spannendes Konzept. Wir leben heutzutage im Überfluss, da ist es sehr klug und gesund, sich bewusst Zeit zum Aussteigen zu nehmen und sich dem Konsum zu entziehen. Das Fasten passt zudem perfekt in diese Jahreszeit. Denn normalerweise wären Vorräte jetzt aufgebraucht.

Wer besucht Ihre Fastenkurse?

Meistens sind es Frauen. Die jüngste Teilnehmerin war 15 Jahre alt, die älteste wohl 85. Viele sind neugierig und möchten ausprobieren, was das Fasten mit ihnen macht. Nur etwa 15 Prozent der Teilnehmer sind Männer. Dabei können sie richtig gut fasten. Sie sind gradliniger.

Die Nachfrage ist gestiegen – weil Fasten im Trend liegt?

Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen kommen Teilnehmer, die positive Erfahrungen gemacht haben, wieder und mobilisieren weitere Interessierte. Ich konnte so schon ganze Kurse mit Nachbarschaften füllen. Zum anderen gibt es seit einigen Jahren wissenschaftliche Erkenntnisse zur Autophagie. Dahinter verbirgt sich die Zellreinigung. Und natürlich ist das Fasten auch aufgrund der Präsenz in den Medien gefragter.

Was erwartet die Teilnehmer Ihrer Kurse?

Ich biete das Heilfasten nach Buchinger Art an, eine der ältesten und einfachsten Methoden, der ich meinen Stempel aufgedrückt habe. Der Kursus beinhaltet vier Termine. Beim ersten stehen die Vorbereitung und die zwei Entlastungstage, an denen basische und leicht verdauliche Nahrung erlaubt sind, im Vordergrund. Beim zweiten Treffen geht es um das Abführen, und beim dritten um das eigentliche Fasten. In der Regel sind es fünf Tage, man kann aber auch bis zu zehn Tage fasten. In dieser Zeit verzichten die Teilnehmer auf feste Nahrung, nehmen viel Wasser und Kräutertee zu sich. Auch ein Glas Saft, Buttermilch, Brühe und ein Löffel Honig am Tag sind gestattet. Beim vierten Termin beschäftigen wir uns mit dem Brechen des Fastens, also mit den Aufbautagen. Die Teilnehmer bekommen von mir auch eine Mappe mit Infos. Damit wären sie theoretisch in der Lage, alleine zu fasten. In der Gruppe sind viele aber motivierter.

Welche Fragen oder Probleme tauchen während des Fastens auf?

Das ist sehr individuell. Ein Riesenthema ist aber das Abführen. Es gibt sieben Varianten, um seinen Darm richtig zu entleeren, zum Beispiel mit Pflaumensaft. Da kann jeder das Passende finden. Es bietet sich natürlich an, dies auf das Wochenende zu legen. Zudem kann es in dieser Zeit zu Kreislaufproblemen kommen. Hunger hat man während des Fastens hingegen nicht. Bei Fragen können mich die Teilnehmer natürlich auch zwischen den Treffen kontaktieren.

Wie genau wirkt das Fasten auf den Körper? Und welche positiven Effekte können sich einstellen?

Beim Fasten nimmt man nur 300 bis 500 Kalorien zu sich. Deshalb greift der Körper auf die Reserven zu. Er wandelt Fette in Zucker um und verwertet sie. Der Körper entgiftet, die Selbstheilungs- und Abwehrkräfte werden angeregt. Man fühlt sich leichter und dynamischer. Außerdem ist es eine schöne Erfahrung, viele Teilnehmer sind anschließend stolz, dass sie es geschafft haben. Das Heilfasten ist zudem nicht nur für Menschen mit Übergewicht und diejenigen, die ihren Körper reinigen wollen, geeignet. Es kann auch bei vielen Beschwerden sinnvoll sein. Für Leute mit Migräne ist es fantastisch. Auch für Frauen in den Wechseljahren oder mit Kinderwunsch. Für Patienten mit Reizdarmsyndrom ist es ebenso gesund wie bei Schuppenflechte oder Neurodermitis. Und natürlich – aufgrund der anti-entzündlichen Wirkung – bei allen Rheumaerkrankungen.

Wer sollte besser nicht fasten?

Menschen mit wirklich schweren Erkrankungen, Schwangere, Stillende und alle, die weniger als 50 Kilogramm wiegen. Auch Leistungssportlern kann ich es nicht wirklich empfehlen. Das heißt aber nicht, dass man während des Fastens keinen Sport treiben darf. Einige laufen dann beispielsweise ein paar Kilometer weniger, andere wachsen plötzlich über sich hinaus.

Wie kann es nach einem erfolgreichen Fasten weitergehen?

Die gewonnene Leichtigkeit hält etwa vier bis fünf Monate an. Danach muss jeder für sich entscheiden, ob er seinen Körper wieder mit „Müll“ füllen möchte. Generell wären wir viel leistungsstärker, wenn wir weniger schwere Sachen zu uns nehmen würden. Wer erfolgreich gefastet hat, ernährt sich anschließend oft bewusster, nimmt sich mehr Zeit für das Essen und kocht häufiger frisch. Einige steigen auf Vollkornprodukte um, andere schieben einen zuckerfreien Tag pro Woche ein. Das ist sehr individuell. Empfehlenswert ist auch das Intervallfasten, bei dem man 18 Stunden lang nichts isst und sich die übrigen sechs Stunden des Tages normal ernähren kann. Auf die 18 Stunden kommt man ganz einfach, indem man nach 18 Uhr nichts mehr isst und das Frühstück weglässt. Ein Espresso ohne Milch und Zucker ist erlaubt. Der Körper hat derweil Zeit zum Saubermachen. Das Intervallfasten ist mehrmals in der Woche möglich.

Das Interview führte Tanja Schneider.

Weitere Informationen

Kathrin Brengelmann kommt aus Neerstedt und hat nach ihrer Ausbildung zur Arzthelferin in der dortigen Landarztpraxis und anschließend in einer Wildeshauser Praxis gearbeitet. An der Paracelsus Schule Bremen absolvierte sie ein vierjähriges Studium zur Heilpraktikerin. Ihre Praxis befindet sich im Therapiezentrum Sanitas am Mühlendamm 3 in Wildeshausen. Dort finden auch viele der Heilfastenkurse statt. Die nächsten beiden starten am 19. März um 18.30 und 20.15 Uhr. Weitere sind für April und Juni geplant. Die Teilnahme kostet 60 Euro.

www.brengelmann.de