„Sommerhaus der Stars“: Für die Fans sind Uwe und Iris schon die Sieger

Uwe Abels offenes Geständnis rührte am Montagabend viele Fernsehzuschauer. Mit seiner Frau Iris nimmt der Landwirt aus Grad an der Show „Sommerhaus der Stars“ teil.

Grad - Wer soll das RTL-Format „Sommerhaus der Stars“ gewinnen? Für die Fans von Uwe und Iris Abel steht die Antwort längst fest: Natürlich das aus der TV-Show „Bauer sucht Frau“ bekannte Paar aus dem beschaulichen Dörfchen Grad. Anlässlich der Ausstrahlung der dritten Folge pilgerten am Montagabend zahlreiche Unterstützer in das gut 40 Einwohner zählende Nest. Und die erlebten beim Public Viewing in Abels Scheune lustige, skurrile und berührende Momente. Gemeinsam regten sie sich über andere „Promis“ im Sommerhaus auf und lobten das mutige Geständnis von Uwe Abel.

Anlässlich der Ausstrahlung der dritten Folge pilgerten am Montagabend zahlreiche Unterstützer in das gut 40 Einwohner zählende Nest. Und die erlebten beim Public Viewing in Abels Scheune lustige, skurrile und berührende Momente. Gemeinsam regten sie sich über andere „Promis“ im Sommerhaus auf und lobten das mutige Geständnis von Uwe Abel.

Der Landwirt tat sich am Montag etwas schwer, die Besucherzahl zu schätzen. „Schreib mal 100. Das passt“, antwortete er dem fragenden Journalisten in seiner unnachahmlich lockeren Art mit einem breiten Grinsen im Gesicht. So mögen ihn seine Fans, und so ganz daneben lag er mit seiner Vermutung nicht. Die Scheune, in der die dritte Folge auf Großleinwand übertragen wurde, war gut gefüllt.

Marion Ruppert war eigens aus Oldenburg gekommen und zeigte sich von „Bauer Uwes Lütje Deel“ absolut begeistert: „Ich bin regelmäßig auf Uwes Facebookseite, aber das es hier so ein tolles Hofcafé gibt, habe ich nicht erwartet“, sagte sie. „Ich habe gerade gehört, dass die selbst gebackenen Kuchen von Iris ein Traum sein sollen. Ich muss unbedingt mal am Wochenende herkommen.“

Ein „Bauer sucht Frau“-Bekannnter schaut auch vorbei

Auch ein alter Bekannter aus dem Sendeformat „Bauer sucht Frau“, bei dem Iris und Uwe sich 2011 kennengelernt haben, ließ es sich nicht nehmen, in Grad vorbeizuschauen. Christian Niemann aus Emstek brachte gleich seinen Chef Eduard Klaus mitsamt Ehefrau Stefanie mit. „Schließlich hat die Tochter meines Chefs mich damals bei RTL angemeldet. Seitdem sind Uwe und ich Freunde. Wir treffen uns regelmäßig“, erzählte der Emsteker.

Neben Fans und Freunden war ein Kamerateam mit von der Partie, um die Stimmung unter den Gästen einzufangen. Schon zu Beginn der Sendung war deutlich wahrzunehmen, auf wessen Seite die Sympathien des Publikums lagen. Besonders das Geständnis des Landwirtes berührte die Zuschauer. Für alle, die die Ausstrahlung nicht gesehen haben: Iris hat den anderen „Promis“ verraten, dass „Uwe panische Angst vorm Zahnarzt hat“ und es traumatische Erlebnisse gab. Damit traf sie bei ihrem Mann einen wunden Punkt.

Wenig später erzählte er auch offen, warum ihm das Thema so nahe geht. Es erinnert ihn an seine Schulzeit, in der viel über seine Nase gelästert wurde. Das hat so tiefe Spuren hinterlassen, dass sich der 48-Jährige entschlossen hat, keine Kinder zu kriegen. Ihnen solle es nicht so ergehen wie ihm.

+ Als „munterer Münsterländer“ wurde Christian Niemann (l.) bei „Bauer sucht Frau“ bekannt. Mit Uwe Abel ist er schon länger befreundet. Zu dessen Public Viewing kam er mit Eduard und Stefanie Klaus.

Diese Offenbarung hat auch in den sozialen Medien eine Welle des Mitgefühles und Verständnisses ausgelöst. Allein auf der Facebook-Seite vom „Sommerhaus der Stars“ gingen bis Dienstagvormittag schon rund 180 meist aufmunternde und lobende Kommentare ein. „Er ist vielleicht nicht der Schönste, aber dafür hat er ein großes Herz, und das kann man sich nicht irgendwo kaufen oder operieren“, schreibt eine Zuschauerin.

Ähnlich formuliert es eine andere Fürsprecherin: „Es ist scheißegal, wie er aussieht. Der bemerkenswert herzliche Charakter von Uwe ist weitaus wichtiger.“ Und auch ein weiterer Fan meint: „Bei der ersten Sendung hatte ich echt Probleme, den Uwe anzugucken wegen seiner Nase und den Zähnen. Aber mittlerweile sehe ich das gar nicht mehr, weil er ein echt guter Typ ist. Viele mit ihren Schönheitsoperationen haben nicht die wahre Schönheit von ihm. Ich würde den beiden wünschen, dass sie gewinnen.“

Als Sieger sehen so einige das Paar aus der Gemeinde Dötlingen – weil sie „im Haus die Einzigen sind, die sich nicht verstellen“, „man die beiden den ganzen Tag knuddeln möchte“, „sie ganz liebe, aufrichtige Menschen sind“ und „die beiden normal sind und nicht so bekloppt wie die anderen“.

Das „Sommerhaus der Stars“ bringt übrigens – allen Unkenrufen zum Trotz – starke Quoten. Der Kampf der Promipaare bescherte RTL laut eigener Aussage einen Marktanteil von 14,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen (2,59 Millionen Zuschauer). Die vierte Folge läuft am kommenden Montag. - hri/ts