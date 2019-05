Familienspaß beim Bauerngolf

Uwe und Iris Abel weihen Anlage auf ihrem Hof in Grad ein

+ © Bor Familienausflug: Mit Kind und Kegel sind die Duens aus dem Emsland nach Grad gefahren, um den neuen Bauerngolfparcours von Uwe und Iris Abel zu testen. © Bor

Grad - Von Ove Bornholt. „Boah, Bombenschlag!“, lobte Oma Marianne Duen ihre Enkelin Lea. Das Mädchen hat am Sonntag nicht nur seinen achten Geburtstag gefeiert, sondern auch den Schläger auf der neuen Bauerngolfanlage von Uwe und Iris Abel in Grad geschwungen. Dazu hatte sich die ganze Familie aus Vrees im Emsland ins Auto gesetzt und war rund 50 Kilometer in die Gemeinde Dötlingen gefahren. „Wir wollten zum Muttertag mal etwas anderes machen“, sagte Leas Mama Cordula Duen. Die Einweihung der neuen Anlage war am Vormittag auch wegen des wechselhaften Wetters alles andere als überlaufen, sodass die Duens ganz entspannt von Loch zu Loch ziehen konnten. Den Tipp, doch mal den Abels-Hof zu besuchen, hatten sie von einer Verwandten erhalten.