Gar nicht so leicht: Familie Horn will kein Plastik mehr

Susanne Horn will Plastik vermeiden: Deshalb kauft sie Joghurt im Glas sowie loses Obst und lässt Einwegflaschen stehen. Horn, ihre zwei Söhnen und ihr Mann haben gemeinsam beschlossen, möglichst wenig Plastikmüll zu produzieren. Aber das ist gar nicht so leicht umzusetzen, stellt die Brettorferin fest.

Brettorf – „Finden Sie mal einen Eisbergsalat ohne Plastikverpackung.“ Susanne Horn blickt in den Familienkühlschrank. Im Gemüsefach liegen neben dem hellgrünen Salatkopf bunte Paprika, drei Stück in einer Folie und eine Schale mit Möhren. In den Fächern darüber steht Joghurt im Glas, daneben liegt Käse in Plastikfolie. „Das ist alles extra verpackt“, ärgert sich Bjarne. Der Elfjährige und sein neunjähriger Bruder Arved wollen weniger Plastikmüll produzieren, die Familie hat dieses Ziel gemeinsam beschlossen. Die beiden Jungs wissen ganz genau, wie viel Plastik jeden Tag im Meer landet und wie viel CO2 bei der Herstellung von Verpackungen verbraucht wird. Doch beim Einkaufen zeigt sich: Das mit der Müllvermeidung ist nicht so einfach.

Susanne Horn macht einmal in der Woche einen Großeinkauf im Supermarkt in Wildeshausen. Dabei hat sie beobachtet, dass der Preis für lose Ware – zum Beispiel Paprika – im Verlauf der Zeit gestiegen ist. Sie zeigt auf eine Plastikschale voller Kiwis: Die seien deutlich günstiger gewesen als die unverpackten Früchte. „Das versteh’ ich nicht“, sagt die Brettorferin.

Bio-Joghurt nur noch im Plastikbecher

Auch bei Aufschnitt ist ihr die Differenz aufgefallen: Die Ware von der Theke sei meist teurer als fertig abgepackte. Besonders geärgert hat die 49-Jährige, dass der Bio-Joghurt, den sie regelmäßig in größeren Mengen kauft, seit Kurzem nur noch im Plastikbecher angeboten wird. Bei anderen Produkten wie etwa Sahne kommt es auf die Menge an: „Wenn ich nur ein bisschen brauche, hole ich auch den kleinen Plastikbecher.“ Bei größerem Bedarf kauft Horn dann die Glasflasche.

Sie hat früher bei einem Unternehmen gearbeitet, das Verpackungen für die Lebensmittelindustrie produziert. Viel Geld werde in Design und Marketing von Tüten und Folien gesteckt, erzählt sie. Für Horn ist die Logik dahinter klar: ohne Verpackung keine Werbefläche.

Mehrfach verpackte Süßigkeiten

Das gilt auch für viele Süßigkeiten, die manchmal gleich mehrfach eingehüllt sind. Bjarne zeigt einen „Burger“ aus Weingummi, den er vor Kurzem bekommen hat: In einer Pappschachtel liegt eine Plastikschale, darin die Süßigkeiten. Das Ganze sei noch einmal in Folie eingeschweißt gewesen, erzählt der Elfjährige. Auch Gummibären oder „Center Shocks“, saure Kaugummis, sind mit Blick auf die Verpackung keine gute Wahl. Aber sie schmecken, da sind sich Bjarne und Arved einig. Das gilt übrigens auch für Fastfood.

„Man macht’s nicht konsequent“, stellt Susanne Horn fest. Aber die Familie arbeitet stetig dran: Mit Wassersprudler, wiederverwendbaren Tragetaschen und viel gutem Willen.