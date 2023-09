Falls die Stromautobahn doch kommt

Von: Leif Rullhusen

Die Variante 48-30 würde quer durch die Gemeinde Dötlingen verlaufen. Wahrscheinlich wird sich die Bundesnetzagentur aber für den Trassenverlauf V48-32 entscheiden, der weiter westlich liegt. Grafik: amprion © Amprion

Noch steht die Trassenführung nicht fest: Für den Fall, dass die Erdkabel für den an Nord- und Ostsee erzeugten Windstrom doch durch Dötlingen führen sollten, werden Jahr lang alle vorhandenen Tier- und Pflanzenarten entlang der möglichen Strecke gezählt.

Dötlingen – Das Projekt „Korridor B“ ist ein zentraler Baustein für die Energiewende. Zwei massive Erdkabel sollen in rund sieben Jahren Windstrom von Nord- und Ostsee nach Nordrhein-Westfalen transportieren. Das mit dem Bau der unterirdischen Stromtrasse von der Bundesnetzagentur (BNetzA) beauftragte Unternehmen Amprion sucht derzeit den optimalen Verlauf der Strecke. Weil diese durch die Gemeinde Dötlingen führen könnte, beginnen in einem Monat umfangreiche Kartierungsarbeiten in der Kommune.

„Wir erfassen die vorhandenen Tier- und Pflanzenarten in dem möglichen Trassenverlauf“, erklärt Amprion-Projektsprecher Oliver Smith gegenüber unserer Zeitung. Die Untersuchungen sollen einen Zeitraum von etwa einem Jahr umfassen, um jahreszeitliche Unterschiede zu berücksichtigen. „Alles, was in den betroffenen Bereichen lebt, wird von uns gezählt, selbst Kleinstsäugetiere, Amphibien und Insekten“, versichert er.

Großes Gerät kommt nicht zum Einsatz

Die Kartierungen würden Mitarbeiter zumeist zu Fuß mit einem Fernglas durchführen. Großes Gerät käme nicht zum Einsatz. Allerdings müssten mitunter private Grundstücke betreten werden. Dieses geschehe ausschließlich tagsüber und nur für kurze Zeit. Schäden hätten die Besitzer nicht zu befürchten. Sollte es in Ausnahmefällen dennoch zu Beschädigungen kommen, würden diese selbstverständlich ersetzt.

Die Aktion werde ähnlich verlaufen wie die schon im Frühjahr in der Kommune durchgeführte Gewässervermessung. In beiden Fällen würde Amprion auf bereits bestehende Daten zurückgreifen und diese um weiteres Material ergänzen. Benötigt werde alles für die umweltfachlichen Unterlagen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens.

Betroffen von der Maßnahme ist ein etwa ein Kilometer breiter Streifen, der sich vom Nordosten in Richtung Südwesten durch die Gemeinde Dötlingen zieht, sowie ein kleiner Bereich nördlich von Ostrittrum. Diese Gebiete liegen in den Korridorvarianten V48-29 sowie V48-30.

Favorisierte Route berührt Dötlingen nicht

Beide werden allerdings kaum zum Zuge kommen. „Im Bereich des Landkreises Oldenburg gibt es seit Längerem einen klaren Favoriten, der Dötlingen nicht berührt“, erklärt Smith. In den zurückliegenden Monaten hätte sich dieser Trend weiter gefestigt. Demnach werde aller Wahrscheinlichkeit die Variante V48-32 umgesetzt, die westlich an der Gemeinde vorbeiläuft. „Theoretisch ist eine andere Entscheidung aber noch möglich. Deshalb werden sämtliche in Frage kommenden Varianten kartiert“, erläutert Smith. Eine endgültige Entscheidung fällt voraussichtlich erst Ende kommenden Jahres. Sollte die Trasse wider Erwarten doch durch die Gemeinde Dötlingen führen, würde innerhalb des bislang rund einen Kilometer breiten Korridors während der Bauarbeiten allerdings lediglich ein 40 Meter breiter Graben ausgehoben, in den neben den beiden Kabeln eventuell Leerrohre für weitere Kabel verlegt werden. „Das ist von der Bundesnetzagentur aber bislang nicht bestätigt“, sagt der Projektsprecher. Nach Beendigung der Bauarbeiten bliebe lediglich ein 30 Meter breiter Schutzstreifen übrig, auf dem zum Beispiel keine tiefwurzelnden Bäume gepflanzt werden dürften. Ackerbau sei dagegen auch auf dem Schutzstreifen weiterhin möglich.

Zwei Hochspannungsgleichstromleitungen

Das Projekt „Korridor B“ umfasst zwei Hochspannungsgleichstromleitungen, die vorrangig 1,40 bis 1,80 Meter tief in der Erde verlegt werden sollen. Eine soll nach ihrer Fertigstellung über 440 Kilometer von Heide in Schleswig-Holstein bis Polsum bei Gelsenkirchen führen. Dabei wird sie den Landkreis Oldenburg durchqueren. Die andere wird über 270 Kilometer von Wilhelmshaven bis nach Hamm gehen. Die Stromautobahnen, die als zentraler Baustein der Energiewende gelten, sollen nach Plänen der BNetzA Anfang der 2030er Jahre fertiggestellt sein.

Auf der Internetseite der Gemeinde Dötlingen informiert Amprion über diese Pläne. Auch die Ankündigung der anstehenden Kartierungen ist dort unter www.doetlingen.de/gemeinde/aktuelles/zu finden.