Fachklinik Oldenburger Land lädt zu einem Tag der offenen Tür ein

Von: Leif Rullhusen

Freuen sich auf interessierte Besucher (v.l.): Arbeitstherapeut Dirk Eiskamp, Anke von Seggern (Leiterin der Arbeitstherapie), Suchttherapeutin Susanne Funke und Chefarzt Andreas Jakubek. © Leif Rullhusen

Die Fachklinik Oldenburger Land hat hat in den vergangenen Jahren ordentlich angebaut und ihr altes Gebäude grundlegend saniert. Nun lädt die Suchtklinik für Menschen mit Einschränkungen zu einem Tag der offenen Tür ein.

Neerstedt – Der Wind streicht durch die Baumkronen, Vögel zwitschern und Rhododendren sowie Hortensien präsentieren ihre Blütenpracht: Der Park der Fachklinik Oldenburger Land in Neerstedt bietet das ideale Umfeld für eine Suchttherapie.

Mit den jüngsten umfangreichen Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen der drei zurückliegenden Jahre konzentriert sich die Klinik als bundesweit einzige Einrichtung nun ausschließlich auf Suchtkranke mit intellektuellen oder psychischen Beeinträchtigungen. Vier Gruppen mit maximal 48 Patienten können betreut werden. Seit dem Umbau sind sie ausnahmslos in Einzelzimmern untergebracht.

Barrierefreie Suchttherapie

„Wir versuchen, die Suchttherapie barrierefrei zu machen“, erklärt Suchttherapeutin Susanne Funke. Entsprechend habe die Klinik ihre Behandlungen angepasst. „Unsere Leidenschaft ist es, Methoden zu entwickeln, die auch bei unserer Klientel greift“, verdeutlicht Funke.

Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet dabei die Arbeitstherapie. Die Patienten können während ihres zwei- bis sechsmonatigen Aufenthalts zwischen der Tischlerei, der Metall- oder Fahrradwerkstatt, dem Gartenbau sowie der Hauswirtschaft wählen. Gesägt, geschraubt und gepflanzt wird nicht für die Mottenkiste, sondern für den praktischen Gebrauch. „Unsere Insektenhotels verkaufen sich nur durch Mundpropaganda“, erzählt Arbeitstherapeut Dirk Eiskamp. Das Bioland-zertifizierte Gemüse wird für den Eigenbedarf angebaut. „Bleibt etwas übrig, kommt es ebenfalls in den Verkauf“, fügt die Arbeitstherapie-Leiterin Anke von Seggern an. Auch den vier Hektar großen Park pflegen die Patienten komplett selbst.

„Bei der Bekämpfung der Sucht kommt es nicht auf die kognitiven Fähigkeiten der Betroffenen an“

„Wenn unsere Besucher die Klinik verlassen, sollen sie wieder in der Arbeitswelt Fuß fassen“, berichtet Chefarzt Andreas Jakubek. In den meisten Fällen sei das ein Platz in betreuten Werkstätten. „Nur ein geringer Teil unserer Patienten kommt aus dem ersten Arbeitsmarkt und kehrt wieder dorthin zurück“, so Jakubek.

Das alte Gebäude wurde grundlegend saniert © Leif Rullhusen

Noch vor wenigen Jahrzehnten sei es nicht selbstverständlich gewesen, dass Menschen mit intellektuellen Einschränkungen einen Anspruch auf eine Suchtbehandlung haben. „Dabei kommt es bei der Bekämpfung der Sucht nicht auf die kognitiven Fähigkeiten an“, betont Funke. „Menschen mit Beeinträchtigungen absolvieren die Suchttherapie genauso erfolgreich wie solche ohne“, bestätigt der Chefarzt. Auch beim Weg in die Abhängigkeit gebe es keine Unterschiede.

Tag der offenen Tür beginnt am Freitag um 14 Uhr

Um ihr einzigartiges Behandlungsangebot sowie die neuen und sanierten Gebäude vorzustellen, lädt die Fachklinik der Diakonie unter dem Motto „Barrierefrei! Wir geben Einblick für mehr Durchblick“ für morgen zu einem Tag der offenen Tür ein. „Wir sprechen insbesondere Menschen aus der Nachbarschaft an“, sagt Jakubek. „Viele wissten zwar, dass hier eine Klinik ist, aber nicht, was hinter deren Wänden passiert.“

In dem modernen Anbau befinden sich ausschließlich Einzelzimmer. © Leif Rullhusen

Der Tag ist zweigeteilt. Ab 14 Uhr öffnet die Fachklinik die Türen für die interessierte Öffentlichkeit. Vormittags ist zunächst das Fachpublikum eingeladen, sich die Klinik anzuschauen. Die Besucher haben die Gelegenheit, mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Außerdem werden Führungen durch die therapeutischen Bereiche angeboten. Auch für Speisen und Getränke wird gesorgt.