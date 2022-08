Sanierung des Altbaus abgeschlossen

Von: Leif Rullhusen

Der sanierte Altbau der Fachklinik Oldenburger Land ist über das Glastreppenhaus mit dem neuen Bettenhaus verbunden. © Kerstin Kempermann

Neerstedt – Große helle Gruppenräume, der neue medizinische Bereich, Kunst-, Musik- und Sporträume: Die Begeisterung bei Patienten sowie beim Team der Fachklinik in Neerstedt ist groß. „Wir freuen uns darauf, die neuen Gestaltungsspielräume, die sich durch die Innenräume im nun sanierten Altbau ergeben, zu nutzen“, berichten Susanne Funke und Andreas Rahn Werneck, kommissarische therapeutische Leitung in der Fachklinik Oldenburger Land in einer Pressemitteilung.

„Mit dem neuen Bettenhaus und den Funktionsräumen im sanierten Altbau ist die Klinik für die Zukunft sehr gut aufgestellt“, ergänzt Sarah Büsing, Fachbereichsleitung stationäre Rehabilitation.

Wie zuletzt geplant, sei die Sanierung des Altbaus auf dem Gelände der Fachklinik Mitte August abgeschlossen worden. Die neuen Räume können bereits genutzt werden. Im sanierten Altbau stehen auf drei Stockwerken insgesamt 1 086 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Untergebracht sind dort die Gruppenräume für die Therapie, die neu gestalteten Bereiche für die Beschäftigungstherapie mit entsprechenden Arbeitsplätzen, sowie Räume für Sport-, Ergo-, Bewegungs- und Physiotherapie. Im PC-Raum können Bewerbungen geschrieben und Anfänger-Kurse angeboten werden. „Das Mehr an Möglichkeiten durch die neuen Räume regt unsere Kreativität an“, betont Funke. „Wir überlegen zum Beispiel, eine Musikgruppe einzurichten.“

Mehr Platz

Neben den therapeutischen Angeboten sind auch die Räume für die Medizin mit ärztlichen und pflegerischen Bereichen im sanierten Altbau untergebracht. Dort findet sich nun ein großes Pflegedienstzimmer mit angrenzendem Labor, ein Funktionsraum für Blutentnahmen und EKG sowie Büros und Besprechungsräume. Pflegeleitung Chantal Meyer und ihr Team würden sich nicht nur über die bessere Ausstattung in den neuen Räumlichkeiten freuen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die räumliche Entzerrung würde vor allem die Möglichkeit bieten, die Aufnahmen und Untersuchungen mit mehr Ruhe für Patienten und Mitarbeitende umsetzen zu können.

Genauso wichtig sei, dass durch die Sanierung, den Einbau automatischer Türen und die Anbindung an das Treppenhaus zwischen Altbau und neuem Bettenhaus alle Zimmer nun barrierefrei zu erreichen sind. Der Neubau war im Dezember 2020 fertiggestellt worden. Direkt im Anschluss wurde mit den Vorbereitungen für die Sanierung des Altbaus begonnen. „Im März 2021 haben wir mit den Arbeiten am Altbau begonnen“, berichtet Bauleiter Wilhelm Hövel von dem verantwortlichen Bauunternehmen „Hoff und Partner“. „Die Sanierung war dringend nötig“, sagt Hövel rückblickend. In der Bauphase erlebte das Team immer wieder Überraschungen. Hövel betont aber auch: „Der Altbau, der laut Jahrgangsstein in der Außenfassade 1911 errichtet wurde, war in einem guten Zustand. Was jetzt behoben werden musste, ist zu großen Teilen auf einen Umbau in den 1980er-Jahren zurückzuführen.“ Etwas verändert hat sich auch das äußere Erscheinungsbild des Altbaus. Die Dachgauben, die ursprünglich nicht vorhanden waren, wurden wieder zurückgebaut. Der Dachboden des Gebäudes wird aufgrund von Brandschutzvorgaben nicht mehr genutzt. Dafür wurde dort auf Anregung von Mitarbeitenden in Kooperation mit dem Naturschutzbund eine Einflugmöglichkeit für Fledermäuse geschaffen.

Neuer Chefarzt, neue Technik

Energie spart die Fachklinik Oldenburger Land durch das Blockheizkraftwerk, das beim Neubau des Bettenhauses eingebaut wurde. Auch der Altbau und die anderen Gebäude auf dem Gelände werden über das Kraftwerk zentral mit Wärme versorgt.

Mit einem neuen Chefarzt wird die Klinik ab Januar 2023 personell verstärkt. Dementsprechend wird auch die feierliche Einweihung der neuen Einrichtungen im nächsten Jahr stattfinden.