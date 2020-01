Fachklinik Neerstedt auf Modernisierungskurs

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Bei der Fachklinik in Neerstedt stehen die Zeichen auf Modernisierungskurs: Die Diakonie im Oldenburg Land lässt auf dem parkähnlichen Gelände an der Neerstedter Straße für fünf Millionen Euro ein neues Bettenhaus mit 36 Einzelzimmern, Speisesaal und Küche errichten. Im Dezember soll es bezugsfertig sein. Für kommendes Jahr ist dann die Sanierung des 1906 errichteten Altbaus geplant. Beide Komplexe werden durch einen transparenten Gang miteinander verbunden.

„Mit dem Neubau können wir unseren Patienten künftig ein modernes und barrierefreies Haus bieten“, berichtet Bernd Ströhlein, der Anfang November den Chefarztposten übernommen hat. Allen stünden dann Einzelzimmer mit eigenem Nasszellenbereich zur Verfügung. „Die Patienten haben die besten Bedingungen verdient“, sagt Kerstin Kempermann, die beim Diakonischen Werk der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Gleichzeitig würden mit dem Neubau Auflagen der Rentenversicherung erfüllt.

Spezialisierung auf Suchtkranke mit Intelligenzminderung

An der Bettenzahl von 48, derzeit teilweise in Doppelzimmern, und damit an der Kapazität ändert sich nichts. Obwohl der Bedarf durchaus da wäre. Seit 2017 ist die Klinik auf volljährige Suchtkranke mit Intelligenzminderung spezialisiert. „Das ist einzigartig in Deutschland“, erklärt Ströhlein. Die Patienten kämen aus der gesamten Bundesrepublik. Die Warteliste sei lang. Neben den Behandlungsangeboten gibt es in Neerstedt aufgrund des großen Gartens und der Werkstätten viele Möglichkeiten in der Arbeitstherapie.

„Wir sind im Zeitplan“

„Derzeit erregen natürlich auch die Bauarbeiten das Interesse der Patienten“, weiß Ströhlein. Startschuss war Ende Oktober mit einigen Baumfällungen. Zudem galt es, die Zuwegung für die Baustellenfahrzeuge herzurichten. Das Pflaster wurde vorerst durch Schotter ersetzt. Auch alte Leitungen mussten entfernt oder umgelegt werden. Dank des milden Winters waren die Erdarbeiten bislang nicht beeinträchtigt. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Ströhlein. Momentan sei die beauftragte Firma, die für die Diakonie schon die neue Fachklinik Weser-Ems in Oldenburg errichtet hat, mit dem Bau des Kellers und der Bodenplatte beschäftigt. In Ersterem werde ein Blockheizkraftwerk Platz finden.

Das neue Gebäude erstreckt sich über eine Grundfläche von 2 276 Quadratmetern. Zum Vergleich: Der Altbau verfügt über 1 375 Quadratmeter. Auch wenn die Patienten mit 36 Einzelzimmern künftig mehr privaten Rückzugsraum haben, soll die soziale Komponente weiter eine wichtige Rolle spielen. Deshalb ist die Aufteilung in drei Wohngruppen geplant. Diese nehmen unter anderem therapeutische Angebote gemeinsam war.

Kernsanierung des Altbaus in 2021

Im Neubau entstehen zudem eine moderne, geräumigere Küche, die für die Arbeitstherapie nutzbar ist, sowie ein Speisesaal, in dem auch Veranstaltungen wie Tagungen möglich sind. Bislang findet sich beides im denkmalgeschützten Altbau. „Dieser wird im zweiten Abschnitt ab 2021 kernsaniert und bietet anschließend mehr Platz für die medizinische Abteilung. Für sie ist es ein deutlicher Gewinn“, kündigt Ströhlein an. Das bestätigt auch Krankenpflegerin Vanessa Hogrefe: „Wir freuen uns sehr über den Neubau und die Modernisierung. Denn momentan haben wir einfach beschränkte Platzmöglichkeiten.“ Da sich Patientenzimmer, Küche und Speisesaal künftig im neuen Trakt befinden, können die unterschiedlichen Therapie-, Behandlungs- und Entspannungsräume im Altbau erweitert werden.

Mit dem Chefarztposten auch gleich solch ein Bauprojekt zu übernehmen, ist für Ströhlein eine Herausforderung. „Allerdings hat mein Vorgänger alles gut vorbereitet“, versichert er. Gleichzeitig habe er aber auch die Möglichkeit zur Mitgestaltung, freut sich Ströhlein.