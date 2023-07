Extremer Anstieg von Eichenprozessionsspinner-Fällen in der Gemeinde Dötlingen

Von: Leif Rullhusen

An mehreren Straßen in der Gemeinde Dötlingen, unter anderem an der Wildeshauser Straße in Neerstedt, warnen Verkehrsschilder vor dem Eichenprozessionsspinner © Leif Rullhusen

Innerhalb eines Jahres hat sich der EPS-Befall in der Gemeinde vervielfacht. Bislang wurden 100 Fälle gemeldet, unter anderem an der Grundschule in Neerstedt und im Dötlinger Waldkindergarten.

Neerstedt – Gleich die erste Meldung eines Falles hatte es in sich. An der Neerstedter Grundschule waren Anfang Juni etliche Nester des gefährlichen Eichenprozessionsspinners (EPS) entdeckt worden. „Die mit der Bekämpfung beauftragte Firma musste mehrmals rausfahren, weil immer neue befallene Bäume gefunden wurden“, berichtet Liane Pape-Nordbrock, Leiterin des Sachgebietes Ordnung und Sicherheit bei der Dötlinger Gemeindeverwaltung. „Danach hat das Telefon fast durchgehend geklingelt“, erzählt die Sachgebietsleiterin. Auch der Waldkindergarten in Dötlingen war von einem Befall betroffen. Erst in dieser Woche sei es wieder etwas ruhiger geworden.

Bislang sind bei der Gemeinde etwa 100 Meldungen von EPS-Befall eingegangen. Da sich hinter jeder Meldung wie im Fall der Neerstedter Grundschule meistens mehrere Nester verbergen, sei deren Zahl noch deutlich höher. „Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das ein extremer Anstieg. Damals gab es insgesamt lediglich 20 Nester in der gesamten Gemeinde“, erläutert Pape-Nordbrock. Besonders betroffen sind die Wildeshauser Straße zwischen Neerstedt und Wildeshausen, die Aschenstedter Straße zwischen Aschenstedt und Dötlingen sowie die Iserloyer Straße zwischen Aschenstedt und Iserloy.

Jeder Fall wird auf einer Karte dokumentiert

Jeder einzelne Fall wird auf einer Online-Karte des Landkreises Oldenburg dokumentiert. Aus der Gemeinde Dötlingen sind allerdings noch längst nicht sämtliche Meldungen eingezeichnet. „Wir kommen einfach nicht hinterher“, erklärt die Sachgebietsleiterin. Schließlich müsse jeder einzelne Befall einer genauen Position zugeordnet werden, und das nehme viel Zeit in Anspruch. Insgesamt habe der Verwaltungsaufwand enorm zugenommen.

Die Kommunen im Landkreis Oldenburg haben sich zur EPS-Bekämpfung in einer Kooperative zusammengeschlossen und unter anderem einheitliche Kategorien für die öffentlichen Bereiche festgelegt. Je nach Einstufung werden die Nester von einer gemeinsam beauftragten Fachfirma beseitigt oder Warnschilder aufgestellt. Zur obersten Priorität zählen unter anderem Schulen, Kindergärten und Spielplätze. Insgesamt 100 000 Euro hat der Landkreis für die Beseitigung in diesem Jahr zur Verfügung gestellt. „Das Geld wird nicht reichen. Allein unsere Gemeinde hat schon einen ordentlichen Betrag ausgegeben“, erklärt Pape-Nordbrock.

Nester nicht selbst beseitigen

Befälle auf privaten Grundstücken sollten der Kommunen zwar gemeldet werden; für die Beseitigung sind die Grundstücksbesitzer allerdings selbst verantortlich, sagt die Sachgebietsleiterin. Sie rät aber dringend dazu, nicht selbst aktiv zu werden, sondern hierfür spezialisierte Firmen zu beauftragen. Ansprechpartner bei der Gemeinde Dötlingen ist Bernd Brandes (Telefon: 04432 / 950114, E-Mail: bernd.brandes@doetlingen.de). Weitere Informationen zum Eichenprozessionsspinner und die interaktive Karte der bestätigten Nester finden Interessierte auf der Internetseite des Landkreises Oldenburg unter folgendem Link: www.oldenburg-kreis.de/portal/seiten/eichenprozessionsspinner-900000865-21700.html.

Eichenprozessionsspinner

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtfalter, der von Ende Juli bis Anfang September fliegt und seine Eier bevorzugt auf frei stehenden Eichen ablegt. Der Name des Falters ist vom Verhalten der Raupen abgeleitet: Sie schlüpfen in der Zeit von Mitte bis Ende April und fressen nachts. Dabei bilden sie eine Art „Prozession“ und bewegen sich immer gemeinsam vom Nest in die Baumkrone und zurück. Ab dem dritten Raupenstadium bilden die Raupen Gifthaare aus, die für Menschen und Tiere gefährlich sind.

Ausschnitt aus der Online-Karte des Landkreises für die Gemeinde Dötlingen. © Landkreis Oldenburg