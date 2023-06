„Extrem angespannte“ Personalsituation in den Kitas der Gemeinde Dötlingen

Kinderbetreuung erneut auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bildung und Erziehung

Ab 15 Uhr verwaist: Seit März schließen die „Dötlinger Strolche" eine Stunde eher. Das wird auch weiterhin so bleiben.

Vor zwei Monaten wurden die Betreuungszeiten in den Kitas bereits reduziert. Es könnten noch weitere Einschränkungen folgen.

Neerstedt – Die Lage ist dramatisch und sie spitzt sich weiter zu: Vor zwei Monaten hatte die Gemeinde Dötlingen aufgrund fehlender Mitarbeiter die Betreuungszeiten in der Kindertagesstätte „Dötlinger Strolche“ gekürzt. Zuvor waren sie schon in der Neerstedter Kita „Unterm Regenbogen“ reduziert worden. Eine Aufhebung der Einschränkungen ist nicht absehbar.

Erneut Thema im Ausschuss für Bildung und Erziehung

Im Gegenteil: „Es ist jederzeit mit weiteren Einschränkungen zu rechnen“, teilt die Kommune jetzt in ihrer Verwaltungsvorlage für den kommenden Ausschuss für Bildung und Erziehung mit. Die Sitzung des Gremiums, in der die Kinderbetreuung erneut auf der Tagesordnung steht, beginnt morgen um 18 Uhr im Neerstedter Rathaus.

Die Personalsituation bleibe sowohl in den Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Gemeinde Dötlingen als auch der Kirchengemeinde „extrem angespannt“, heißt es in der Vorlage. Durch interne Stellenwechsel und Kündigungen von Mitarbeitern würden ständig neue Vakanzen entstehen. „Im Hinblick auf die kritische Bewerberlage können die freien Stellen oftmals nicht kurzfristig nachbesetzt werden“, berichtet die Verwaltung. Oftmals würden Bewerber zudem fest zugesagte Stellen trotz eines unterzeichneten Arbeitsvertrages kurzfristig nicht antreten. Das hätte zur Folge, dass „äußerst akute Personalengpässe“ entstehen. Von den insgesamt sechs Kindertagesstätten der Gemeinde und der Kirche sind gegenwärtig nur in der Brettorfer Kita „Kleeblatt“ sowie der „Schatzkiste“ in Neerstedt alle Stellen besetzt. Bei den „Dötlinger Strolchen“ sind eine Vollzeit- sowie zwei Teilzeitplätze vakant. Bei den „Filibustern“ in Brettorf fehlen eine und bei den „Dötlinger Wurzelkindern“ zwei Teilzeitstellen. Im evangelischen Kindergarten „Unterm Regenbogen“ sind derzeit sogar vier Positionen unbesetzt.

Engagement und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter verhindert Schlimmeres

„Nur durch das tägliche Engagement und die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter können weitere tageweise Schließungen der eingruppigen Einrichtungen, Gruppenschließungen und Einschränkungen im Betreuungsumfang durch reduzierte Betreuungszeiten verhindert beziehungsweise auf ein Minimum reduziert werden“, lobt die Kommune die noch verbliebenen Erzieher und Sozialassistenten.

Erzieher können flexibler eingesetzt werden

Um die Personallage zu entschärfen, will die Gemeinde nun handeln. Sofern der Verwaltungsausschuss in seiner nächsten Sitzung am 15. Juni grünes Licht gibt, sollen zukünftig sämtliche Stellen in den Kitas der Kommune für pädagogische Fachkräfte, also Erzieher, ausgestaltet und entsprechend besetzt werden. Die Kommune würde damit so weit wie möglich auf die Neueinstellung von Sozialassistenten verzichten. Erzieher können in Vertretungsfällen flexibler eingesetzt werden, da sie Gruppen eigenverantwortlich betreuen dürfen. Zudem sollen die Vertretungsstunden neu berechnet werden, da der bisherige Schlüssel zu knapp kalkuliert war. Damit die Gemeinde diese Strategie überhaupt umzusetzen kann, müssen zunächst einmal aber entsprechende Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.