Experte informiert im Dötlinger Infrastrukturausschuss über Standortkonzept für Windenergie

Voll besetzte Reihen im Landhotel Dötlingen: Rund 80 interessierte Bürger waren zum Ausschuss für Infrastruktur und Energie gekommen.

Dem Ausschuss und den 80 beteiligten Bürgern ist das Standortkonzept zur Windenergie erklärt und näher gebracht worden. Letztlich ist klar: Die Gemeinde kann Flächen für den Bau von Windmühlen vorschlagen, der Landkreis hat aber die Entscheidungshoheit.

Dötlingen – „Danke fürs Durchhalten“, sagte Beate Wilke (CDU) und pustete durch. Nach exakt drei Stunden beendete die Vorsitzende des Ausschusses für Infrastruktur und Energie der Gemeinde Dötlingen am Dienstagabend die Sitzung. Eine Handvoll Bürger hatten bis zu diesem Zeitpunkt durchgehalten. Etwa die Hälfte der rund 80 Besucher war nach dem Tagesordnungspunkt 9 „Windenergie im Bereich der Gemeinde Dötlingen“ gegangen. Der Rest verließ nach und nach das Landhotel Dötlingen. Dorthin verlegte der Ausschuss die Sitzung im Voraus, weil ein starker Andrang erwartet wurde.

Etwa eineinhalb der drei Stunden widmeten die Ausschussmitglieder dem Thema Windenergie. Zu Beginn der Veranstaltung ergänzten sie die Tagesordnung um eine weitere Einwohnerfragestunde – direkt im Anschluss an die Diskussion zur Windkraft. Das ergab im Nachhinein Sinn. Den Besuchern brannten einige Fragen auf der Zunge.

Thomas Aufleger erklärt 2,2-Prozent-Ziel

Zunächst war aber Thomas Aufleger vom Planungsbüro NWP aus Oldenburg an der Reihe. Er erklärte, warum überhaupt neue Flächen für Windenergie in Niedersachsen, und somit auch in der Gemeinde Dötlingen, in Frage kommen. Hintergrund ist, dass laut Bundesregierung bis 2032 2,2 Prozent der Bundesfläche und auch der Landesfläche in Niedersachsen für Windenergie ausgewiesen werden muss. Auch für den Landkreis Oldenburg ist das 2,2-Prozent-Ziel festgelegt worden. Derzeit liegt der Windenergie-Anteil im Landkreis bei 1,3 Prozent.

Aufleger stellte allgemein vor, worauf die Gemeinde Dötlingen achten muss, wenn sie Flächen ausweise und priorisiere. Zudem stellte er klar, dass die letzte Entscheidung über neue Windkraftanlagen der Landkreis fällt. „Die Gemeinde kann im Standortkonzept nur Flächen vorschlagen.“ Und das geht so: Im Rahmen von vier Arbeitsschritten kann die Gemeinde ein Konzept erstellen und Flächen für die Windenergie darstellen. Aufleger sprach zuerst von „harten Tabuzonen“. Das seien Flächen, auf denen aus rechtlichen Grundlagen kein Windrad entstehen darf – zum Beispiel Naturschutzgebiete.

Gemeinde kann Kriterien für Windkraftbau in vier Arbeitsschritten aufstellen

Die Gemeinde kann darüber hinaus eigene Kriterien aufstellen, „warum auf bestimmten Flächen keine Windparks gebaut werden sollten. Das sind die ,weichen Tabuzonen‘“, erklärte Aufleger. Die Gemeinde könne zum Beispiel vorschlagen, dass Windanlagen nicht in den Wald gebaut werden sollen, weil „sie so wenig Wald in Dötlingen haben“, so der Planer. Diese Zonen würden dann abgezogen werden und es wären die sogenannten „verbleibenden Flächen“ übrig. Diese würden einer Einzelfallprüfung unterzogen werden. Der vierte Arbeitsschritt ist die „Bewertung“. Das ist nach Betrachtung der vorigen Arbeitsweisen die Empfehlung an den Landkreis, welche Flächen aus Sicht der Gemeinde in Frage kommen.

Bis Ende des Jahres 2023 soll ein Entwurf des Raumordnungsprogramms des Landkreises vorgelegt werden. Dieser wird dann im Jahr 2024 nach Abstimmung mit den Gemeinden zunächst der Kreispolitik vorgestellt. Danach wird es eine Beteiligung der Gemeinden geben, heißt es in der Sitzungsvorlage.

2,2 Prozent in Dötlingen nicht zwingend

Aufleger betonte, dass nicht feststehe, dass in der Gemeinde überhaupt Windräder gebaut werden. Das 2,2-Prozent-Ziel gelte nicht für Dötlingen, sondern für den Landkreis. Es könne also die Möglichkeit geben, dass in Dötlingen nichts passiert, dafür aber in anderen Gemeinden mehr, oder andersrum.

„Das waren jetzt sehr viele Infos. Das müssen wir alle sicher noch einmal nachlesen“, gab Insa Huck (SPD) zu. Gabriele Roggenthien (Grüne) ist „viel zu viel Druck beim Windkraft-Thema auf dem Kessel. Die Situation stellt sich leider durch die Energiekrise so dar, aber unserer Fraktion ist es wichtig, nicht nur auf Windkraft, sondern auch auf andere erneuerbare Energien wie PV-Anlagen zu setzen“.

Bürgermeisterin Antje Oltmanns stimmte Roggenthien zu, dass Druck gegeben sei. Die Gemeinde müsse aber reagieren, da sie sonst die Hoheit gegenüber dem Landkreis verliere. Der Ausschuss nahm abschließend einstimmig die vorgestellten Kriterien für die Neuaufstellung des Standortkonzeptes zur Kenntnis.

Eine Frage aus dem Publikum lautete, was die Ziele der einzelnen Fraktionen seien – ob sie lieber so viele Windkraftanlagen wie möglich oder nur so wenige wie nötig in der Gemeinde bauen wollen. Sabine Schütte (FDP) antwortete: „Wir wollen uns nicht auf Windkraft versteifen. Es gibt auch andere gute Energiequellen.“ Rudi Zingler (SPD) und Roggenthien sahen das ähnlich. Jörg Lüschen (CDU) sprach von einer guten Mischung, die es brauche. Ein Bürger befürchtete, ob nicht die Gefahr bestehe, dass der Landkreis die Flächen selbst ausweist, wenn die Gemeinde nicht genügend vorschlägt. Aufleger erklärte, dass das passieren könne. „Deswegen macht es Sinn, dem Landkreis offensiv Angebote zu machen.“

Öffentlichkeit soll beteiligt werden

Zum Schluss wies Bürgermeisterin Oltmanns nach einer Bürgeranfrage darauf hin, noch keine konkreten Projekt-Anträge bekommen zu haben. „Es sind Anfragen eingegangen, aber nur Interessenbekundungen von Investoren und Projektierern.“ Für sie sei bei der Aufstellung der potenziellen Flächen eine Bürgerbeteiligung sehr wichtig. „Wir gehen in die Öffentlichkeit, wenn es konkreter wird, um mit den Investoren und Projektierern ins Gespräch zu kommen.“