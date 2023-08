Exotischer Vogel zu Gast in Dötlingen

Teilen

Der Schmalschnabelkardinal. © Max Hunger

Ein vermutlich aus einer Voliere ausgebrochener Schmalschnabelkardinal ist in Dötlingen unterwegs.

Dötlingen – Ein überaus seltener Gast macht derzeit Station in einem Dötlinger Garten. „Nach Rücksprache mit mehreren Vogelspezialisten soll es sich um einen Schmalschnabelkardinal handeln, der jetzt mehrfach am Tag die Futterstelle in der Gemeinde aufsucht und die geschälten Sonnenblumenkerne genüsslich verzehrt“, berichtet der Kreisnaturschutzbeauftragte Max Hunger.

Vermutlich sei der exotische Vogel aus einer Voliere ausgebüxt. Hunger will den Kontakt zu den Gartenbesitzern herstellen, sobald sich der Eigentümer des Vogels meldet. Erreichbar ist der Kreisnaturschutzbeauftragte unter der Telefonnummer 04435/5961.