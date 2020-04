Für Schullandheime geht die Saison gerade los. Normalerweise. Doch der Buchungskalender im Haus in Dötlingen ist seit Kurzem leergefegt, weil sämtliche Klassenfahrten bis zum Sommer abgesagt sind. Ein Desaster, sagt Angela Brüggemann vom dortigen Schullandheim.

Dötlingen – Die vorerst letzten Gäste in diesem Schuljahr seien am 13. März abgereist, erzählt Angela Brüggemann vom Bremer Schullandheim in Dötlingen. An jenem Freitag hatte die Landesregierung verkündet, dass die Schulen ab dem folgenden Montag schließen sollten. Drei Tage zuvor hatte sie deren Leitungen bereits aufgefordert, sämtliche Klassenfahrten, die bis zu den Sommerferien geplant waren, abzusagen. Durch diese Stornierungswelle sei eine Situation entstanden, die die Schullandheime in große Schwierigkeiten bringe, sagt Brüggemann: „Es ist für uns existenziell.“

Das hat auch mit der Organisationsstruktur der Häuser zu tun. Im Gegensatz zu Jugendherbergen werden sie von gemeinnützigen, eigenständigen Vereinen betrieben. Große Rücklagen zu bilden sei ihnen demnach nicht erlaubt – und im Prinzip auch unabhängig davon keine Option, sagt Brüggemann: „Wir kämpfen jedes Jahr. Wir müssen wie ein kleines Hotel Geld erwirtschaften, aber zugleich dürfen Klassenfahrten nicht zu teuer sein.“ Diese finanzielle Balance hinzubekommen sei auch in normalen Zeiten nicht leicht. „Jetzt, unter dieser Herausforderung, ist es noch schwerer.“

Die Arbeitsgemeinschaft Bremer Schullandheime, zu der das Dötlinger Haus gehört, schreibt in einer Mitteilung „In eigener Sache“ auf ihrer Internetseite: „Auf eine solche Situation, wie sie jetzt durch die Maßnahmen gegen das Corona-Virus eingetreten ist, ist unsere finanzielle Lage nicht ausgelegt. Normalerweise werden pro Saison zwei bis drei Klassenfahrten abgesagt, diese Ausfälle können wir über einen eigenen Ausfallfonds kompensieren. Für die nun bestehende Lage reichen unsere Eigenmittel bei Weitem nicht.“

Hilfe vonseiten der Politik ist vorerst nicht wirklich in Sicht. Eine Vorlage zur Frage, wie mit den entstandenen Stornokosten umzugehen sei, soll im Mai im Bremer Senat behandelt werden, erklärt die Pressesprecherin der Senatorin für Kinder und Bildung, Claudia Bogedan. Dann könnte eine Entscheidung darüber fallen, ob die Schullandheime Geld vom Land erhalten.

Ferienfreizeiten und Vereinstreffen sind passé

Unklar ist zudem, wie mit den Buchungen anderer Gruppen umgegangen werde, schreibt die Arbeitsgemeinschaft. Denn wegen der Vorgaben zum Schutz vor dem Coronavirus sind nicht nur Klassenfahrten, sondern auch die Wochenendbuchungen weggefallen. Konfirmanden- und Ferienfreizeiten seien geplant gewesen, Vereine hätten Räume reserviert, erklärt Brüggemann. Der Ausfall dieser Einnahmen falle „hoffentlich unter den Schutz der Betriebsunterbrechungsversicherung“, teilt die Arbeitsgemeinschaft mit. „Von dieser Seite haben wir noch keine endgültigen Aussagen, daher werden weiter Stornorechnungen erstellt.“

Bis auf Weiteres kümmern sich Angela Brüggemann und ihr Mann Henry also um ein leeres Haus. Für sie sei Kurzarbeit beantragt worden. Das Ehepaar ist seit 25 Jahren bei dem Verein Bremer Schullandheim Dötlingen angestellt und wohnt auf dem Gelände. „Es ist ein bisschen unheimlich hier, ohne Kinder“, findet Angela Brüggemann. Normalerweise seien zwischen Anfang März und Ende Oktober immer zwei Klassen vor Ort, etwa 50 Jungen und Mädchen belebten dann das große Gebäude.

Wann das wieder so sein wird, weiß niemand. viele Schulen hätten sogar Buchungen für Spätsommer und Herbst zurückgezogen, um etwaige Stornokosten zu vermeiden, sagt Brüggemann. Ohne Unterstützung seien die Tage ihrer Einrichtung jedoch gezählt. „Wir hoffen einfach, dass der Staat jetzt die Schullandheime nicht vergisst.“