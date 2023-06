Erster Schritt zur Biomethanproduktion

Von: Leif Rullhusen

Die Biogasproduktion auf dem Hof von Claus Coorßen in Ostrittrum soll nicht erweitert werden. © Leif Rullhusen

Der Landwirt Claus Coorßen aus Ostrittrum will seine Biogasanlage von der Stromerzeugung auf die Herstellung von Biomethan umstellen. Dazu sind bauliche Veränderungen notwendig, für die Coorßen die Zustimmung der Politik benötigt.

Neerstedt/Ostrittrum – Weil die EEG-Förderung für Biogasanlagen abläuft, hat sich Betreiber Claus Coorßen nach einer Alternative umgesehen. Der Landwirt aus Ostrittrum will seine Anlage von der Stromerzeugung auf die Herstellung von Biomethan umstellen, das anschließend direkt ins EWE-Gasnetz eingespeist werden soll. Dazu sind bauliche Veränderungen notwendig, für die Coorßen Platz und deshalb die Zustimmung der Politik benötigt. Denn weder der aktuelle Bebauungs- noch der Flächennutzungsplan erlauben diese Baumaßnahmen.

Erstmals beschäftigte sich der Ausschuss für Infrastruktur und Energie der Gemeinde Dötlingen in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit den Plänen Coorßens. Einstimmig votierte das Gremium für den Start eines entsprechenden Bauleitverfahrens. „Eine Zeitenwende kann man nur gewinnen, wenn man Änderungen zulässt“, warb Bürgermeisterin Antje Oltmanns einführend für das Projekt, das Thomas Aufleger, Geschäftsführer des Planungsbüros NWP, anschließend vorstellte. Platz brauche der Landwirt für eine Übergabestation an den Energieversorger EWE, für eine Halle zur Lagerung der Inputstoffe, eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage sowie für die Biomethan-Aufbereitungsanlage. Zudem sollten die Planänderungen Erweiterungsmöglichkeiten für eine potenzielle LNG- sowie eine Kohlendioxid-Verflüssigung von Biogas bieten.

Eine Ausweitung der Produktion würden die Planänderungen nicht zulassen. „Es gibt keine Erhöhung des Inputs. Der bleibt bei maximal 20 000 Tonnen im Jahr“, versicherte Aufleger. Auch die Obergrenze für die produzierte Biogasmenge bleibe unverändert bei 4,6 Millionen Normkubikmeter.

Allerdings sei eine Verlagerung geplant. Neben Mais will Coorßen zukünftig auch Mist und Gülle verarbeiten. Für die geruchsneutrale Lagerung dieser Stoffe werde die Halle gebaut. „Damit sollen die Monokulturen reduziert werden“, erläuterte der NWP-Geschäftsführer. Nicht erlaubt sei weiterhin die Verwendung von Schlachtabfällen, Lebensmittelresten und Hausmüll. Durch die Umstellung werde es eine Verlagerung aber keine Mehrbelastung durch den Verkehr geben. „Die Anlieferung wird sich dann über das Jahr verteilen. Die Spitzen zur Erntezeit werden entfallen“, verdeutlichte Aufleger. Auch die im bisherigen Bebauungsplan erlaubte Bauhöhe bliebe unangetastet. Des Weiteren sei die maximale Höhe der Fotovoltaikanlage auf viereinhalb Meter festgeschrieben.

Weiteren Informationsbedarf hatte das Gremium vor allem bezüglich der geplanten Ausgleichsflächen. Wo die Kompensation geplant sei, wollte der Grüne Dirk Orth wissen. „Werden Flächen aus dem Bestand des Landwirtes oder aus dem Ökokonto der Gemeinde dafür genutzt“, fragte der Ratsherr weiter und wunderte sich, dass er wenig konkrete Antworten erhielt. Orth: „Ich bin überrascht, dass sich darüber noch keiner Gedanken gemacht hat.“ Die Flächen würden erst in den späteren Schritten festgelegt, entgegnete Aufleger. Man stehe erst ganz am Anfang des Verfahrens. Einer hatte sich allerdings schon mit dem Thema beschäftigt. „Wir haben Ausgleichsmaßnahmen in räumlicher Nähe geplant“, berichtete Coorßen später im Rahmen der Einwohnerfragestunde. Über einen gestiegenen Flächenbedarf wunderte sich die FDP-Fraktionsvorsitzende Ulrike Boyens. Bei der Vorstellung des Projektes im Verwaltungsausschuss zu Beginn dieses Jahres sollte die Übergabestation an die EWE auf einem 1 800 Quadratmeter großen Areal entstehen. Nun seien dafür 2 500 eingeplant. Die EWE brauche einfach mehr Fläche, entgegnete Aufleger. CDU-Fraktionschefin Ditte Höfel war irritiert, dass die Liste der zugelassenen Anlagenbestandteile sich seit der ersten Vorstellung verlängert hatte. Die nun aufgeführten Optionen der LNG- und der CO2-Verflüssigung würden der Standortsicherung dienen, sagte der NWP-Geschäftsführer.

Die an der Sitzung teilnehmenden Anwohner befürchten vor allem zusätzliche Lärmemissionen. Er glaube, dass sich die Situation verbessern werde, erklärte der Anlagenbetreiber. So würden zum Beispiel die Blockheizkraftwerke nach der Umstellung weniger laufen.

