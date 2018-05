Erst Schwarzröcke, dann Reetdächer

14-köpfige Delegation aus Nowomiejski sammelt vielfältige Eindrücke

+ Gästeführerin Marianne Mennen (l.) zeigte der 14-köpfigen Gruppe aus Nowomiejski, dem polnischen Partnerlandkreis des Landkreises Oldenburg, den Dötlinger Dorfkern mit dem Heuerhaus, dem Hof Schwarz und der St.-Firminus-Kirche. - Fotos: Schneider

Dötlingen - Von Tanja Schneider. „Dzien dobry“, wünschte Gästeführerin Marianne Mennen am Mittwoch der Delegation aus dem polnischen Nowomiejski, dem Partnerlandkreis des Landkreises Oldenburg, einen guten Morgen. Nachdem die 14 Gäste aus Politik und Verwaltung am Dienstag das Wildeshauser Gildefest samt Ausmarsch und Königsschießen im Krandel miterlebt hatten, stand am nächsten Morgen das Kontrastprogramm an. Im Rahmen eines Rundgangs lernten sie das ruhige Dötlingen und seine Sehenswürdigkeiten kennen.