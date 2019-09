Erst modern, dann traditionell

„Chörchen“ und Lesungen überzeugen das Publikum in der St.-Firminus-Kirche

+ Bot dem Publikum in der St.-Firminus-Kirche ein abwechslungsreiches Programm: Das „Chörchen“ unter der Leitung von Markus Häger.

Dötlingen – Das Konzert zum „Tag des offenen Denkmals“ hat schon Tradition in Dötlingen. So fanden sich auch am Sonntag einige Besucher ein, um das abwechslungsreiche Programm in der St.-Firminus-Kirche zu genießen. Gestaltet wurde es vom „Chörchen“ unter der Leitung von Markus Häger und vom Posaunenchor unter der Leitung von Christoph Buldt. Häger wechselte immer wieder vom Keyboard im Kirchenschiff, wo er die Sänger begleitete, an die „Führer-Orgel“ auf dem Orgelboden.