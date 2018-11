Erst „Joghurt för twee“, dann „Verschollen im Stollen“ in Neerstedt

Einblicke in eine Diätklinik liefert die Speelkoppel Benthullen-Habern am 16. Dezember im Neerstedter Theater.

Neerstedt - Weihnachtsmuffel müssen die kommenden Wochen wieder ganz stark sein – wenn im Radio „Last Christmas“ in Dauerschleife läuft und die Geschäfte aufgrund der Geschenkejagd proppevoll sind. Ganz besondere Erfahrungen mit dem Weihnachtsfest hat im Laufe der Jahrzehnte auch der Comedian Heinz Gröning gesammelt, der am Sonnabend, 22. Dezember, ab 20 Uhr mit seinem „heinzigartigen“ X-Mas-Programm „Verschollen im Weihnachtsstollen“ im Neerstedter Theater gastiert. Ebenfalls im Dezember steht noch die Speelkoppel Benthullen-Habern mit einer plattdeutschen „Abspeck“-Komödie auf der Bühne.

Der 1965 geborene Familienvater Gröning liefert seit nunmehr 20 Jahren eine sehr persönliche Betrachtung auf das Fest, in der sich jeder wiederfinden dürfte, der schon einmal erfolglos versucht hat, Weihnachten zu entfliehen.

„Bei Heinz zu Hause singt die Tante unterm Weihnachtsbaum der gesamten Familie das Trommelfell faltig, und die buckelige Verwandtschaft verwüstet an den Feiertagen leicht angetrunken die gesamte Wohnung“, heißt es in der Programmbeschreibung. „Heinz schlägt sich mit einer aufgedrehten Freundin, die dem Dekowahn verfallen ist, herum und richtet für seine einsamen Single-Freunde eine Party aus, die im absoluten Desaster endet.“

Gröning weiht das Publikum an dem Abend zudem in die Kunst des professionellen Krippenbaus ein – mit einer einfachen Anleitung für die garantiert lustigste Stall-Installation in der ganzen Stadt. Und auch Tipps für ein Bethlehem-Hirtenspiel-Musical in Show-Dimension, das bestimmt allen die Lachtränen in die Augen treibt, hat er parat.

„Heiterer Tiefgang und brüllend komischer Unsinn zum Thema Weihnachten mit heinzigartigem Kultcharakter“, heißt es in der Ankündigung. Gröning ist ausgebildeter Mediziner, hat sich aber 1991 dazu entschlossen ins Fach Comedy zu wechseln. Seitdem hat er elf Programme auf die Bühnen gebracht. Daneben ist er regelmäßig in diversen Comedy-TV-Shows zu sehen, unter anderem beim WDR.

Karten für seine Show gibt es zum Preis von 20 Euro im Theater unter Telefon 04432/1604, per E-Mail an info@neerstedter-buehne.de oder online. Dort können Interessierte auch für 9,50 Euro Tickets für den Auftritt der Speelkoppel Benthullen-Habern reservieren. Die Darsteller zeigen am Sonntag, 16. Dezember, das Lustspiel „En Joghurt för twee“ von Stanley Price. Im Mittelpunkt steht Amadeus Fischer. Da er dringend abnehmen muss, geht es für ihn in eine Diätklinik. Sein dortiges Zimmer entwickelt sich allerdings schnell in eine Art „Speisekammer de luxe“.

Doch die Schlemmerei wird durch den entflohenen Sträfling Kutte Kaminski getrübt. Er nistet sich im Zimmer von Amadeus ein – und hat nicht nur eine Waffe, sondern auch großen Hunger. Ob Kaminski und die heimliche Speisekammer auffliegen, erfahren Interessierte ab 15 Uhr.

ts