Erschließung des Gewerbeparks in Hockensberg ist endgültig abgeschlossen

+ © Rullhusen, Leif Gemeinsame Freude über den Abschluss der Erschließungsarbeiten (v.l.): Dötlingens Bauamtsleiter Uwe Kläner, Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski, Kerstin Lehmkuhl (Funke Klimatechnik), Manfred Meyer (Baudezernent in Wildeshausen), Yves Nagel (Bürgermeister der Samtgemeinde Harpstedt), Prinzhöftes Bürgermeister Hans Hermann Lehmkuhl, Christine Gronemeyer (Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Oldenburg) und Dötlinges Bürgermeisterin Antje Oltmanns. © Rullhusen, Leif

Hockensberg – Die Druckrohrleitung nach Wildeshausen ins Klärwerk ist angeschlossen, die Straßen sind fertig und die Archäologen abgezogen. Selbst die Glasfaserleitungen für schnelles Internet liegen schon im Erdreich bereit. Kurzum, die Erschließung des interkommunalen Gewerbeparks „Wildeshausen Nord“ in Hockensberg ist beendet.

Anlässlich dieses Meilensteins hatten die drei beteiligten Gemeinden am Freitag auf die Baustelle der Firma „Funke Klimatechnik“ eingeladen. Das Twistringer Unternehmen, das mit dem Teilbereich Klimatechnik und 28 bis 30 Mitarbeitern nach Hockensberg umzieht, hatte Anfang dieses Monats mit den Bauarbeiten begonnen.

Sechs Grundstücke stehen noch zur Verfügung

Am Donnerstag sei die Abnahme der Druckrohrleitung in die Kläranlage erfolgreich abgeschlossen worden. Im Dezember folge als finaler Schritt die der drei Pumpstationen, berichtete Dötlingens Bauamtsleiter Uwe Kläner. Bürgermeisterin Antje Oltmanns gab einen Überblick über den Stand der geplanten Ansiedlungen. „Acht Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 115 854 Quadratmetern sind verkauft. Bei drei weiteren stehen wir derzeit in Verhandlungen“, erläuterte Dötlingens Verwaltungschefin. Sechs Areale mit einer Restfläche von zusammen 8,4 Hektar ständen noch zum Verkauf zur Verfügung.

Gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden

Insgesamt hätten die drei an dem Projekt beteiligten Kommunen Prinzhöfte, Wildeshausen und Dötlingen 5,2 Millionen Euro in Baukosten sowie 1,8 Millionen in Planungs- und Baunebenkosten investiert, sagte Oltmanns. Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den drei Gemeinden. „Durch diese Kooperation haben wir Fördermittel des Landes Niedersachsen in Höhe von fünf Millionen bekommen“, erklärte Kuraschinski. Zudem hätten sich der Landkreis und die N-Bank beteiligt. Bemerkenswert sei allerdings, wie lange es von der Planung bis zur Umsetzung gedauert habe. Im Jahr 2015 habe es die ersten Gespräche gegeben. „Am Ende ist dafür ein rundes Paket herausgekommen“, so Wildeshausens Bürgermeister.

Weitere Bauaktivitäten Anfang kommenden Jahres

Die drei Kommunen hoffen nun auf vermehrte Bautätigkeit. Zwei Unternehmen warten aktuell auf ihre Baugenehmigung, berichtete Kläner. Er erwarte zudem, dass auch „Vossmann Logistik“ und der „Hanseatische Drahthandel“ noch in diesem Jahr ihre Bauanträge einreichen. „Wir gehen davon aus, dass Anfang kommenden Jahres weitere Firmen mit dem Bau starten werden“, ergänzte Oltmanns. Kerstin Lehmkuhl hofft, dass sie mit ihrer Firma „Funke Klimatechnik“ im kommenden Sommer umziehen kann. „Das hängt aber von den Handwerkern, Zulieferern und der Entwicklung der Materialkosten ab“, sagt sie.