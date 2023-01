Erfolgreiche „Wi helpt di“-Kochaktion im Neerstedter Haus der Generationen

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Die Teilnehmerinnen Erika Lux (v.l.) und Barbara Gundlach bringen die klein geschnittenen Äpfel für die Nachspeise in die Küche, während sich Barbara Anthonsen um den Auflauf kümmert. © Rullhusen, Leif

Weil Essen in Gesellschaft einfach besser schmeckt, treffen sich Senioren einmal wöchentlich zum Kochen im Neerstedter Haus der Generationen. Organisiert wird die Aktion vom Verein „Wi helpt di“.

Neerstedt – Vor vier Monaten als Versuchsballon gestartet, hat sich die Kochaktion des Dötlinger Vereins „Wi helpt di“ sofort zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Seit September vergangenen Jahres kochen und essen Ehrenamtliche regelmäßig mittwochs mit Senioren aus der Gemeinde im Neerstedter Haus der Generationen. Begonnen hatte das kollektive Kocherlebnis mit der einmaligen Veranstaltung „Gemeinsam genießen – Landfrauen kochen mit Seniorinnen und Senioren“. Acht Seniorinnen folgten der Einladung damals und bereiteten in geselliger Runde ein Zwei-Gänge-Menü zu. Anschließend wurde gemeinsam gespeist. Bereits in der darauffolgenden Woche übernahmen ehrenamtliche Kochbegleiterinnen von „Wi helpt di“ die Regie in der Küche. Insgesamt acht wechseln sich in Zweier-Teams ab.

Ein besonderes Gefühl der Erfüllung

Am Mittwoch bereiteten die Begleiterinnen Brigitte van Seggern und Barbara Anthonsen einen Nudelauflauf vor. Vorweg gab es einen Möhrensalat und anschließend ließen sich die Frauen „Brown Betty“ schmecken. „Das sind klein geschnittene Äpfel, die mit Zucker, Mehl und Zimt vermischt im Ofen gegart werden. Dazu gibt es Vanilleeis“, erklärt Anthonsen. Die 66-jährige Dötlingerin ist erst durch dieses Projekt zu „Wi helpt di“ gekommen. „Ich koche sehr gerne und das Ehrenamt macht mir richtig Spaß“, sagt die ehemalige Lehrerin. „Es gibt mir ein besonderes Gefühl der Erfüllung.“ Als kürzlich eine Seniorin beim Essen gesagt habe „Wir sind wie eine Familie“, sei das richtig berührend gewesen.

Während die Teilnehmerinnen im Aufenthaltsraum gemeinsam nach Kräften Gemüse und Obst schnibbeln, bereiten Anthonsen und van Seggern das Mahl zu. Die Kochbegleiterinnen übernehmen auch die Vorbereitungen wie das Einkaufen. „Wir passen aber immer auf, dass für die Seniorinnen genug Arbeit übrig bleibt“, sagt Anthonsen lächelnd.

Gemeinschaft und Geselligkeit stehen im Vordergrund

Jeden Mittwoch treffen sich dann alle gegen 10 Uhr. Das Essen steht pünktlich um 12 Uhr auf dem Tisch und um 13 Uhr verabschieden sie sich voneinander. Zwischendurch wird neben dem Zubereiten vor allem viel geschnackt und auch gespielt. „Die Gemeinschaft und Geselligkeit steht bei uns im Vordergrund“, erklärt die „Wi helpt di“-Vorsitzende Hella Einemann-Gräbert. Da die Gruppe bislang nur aus Frauen besteht, fordert sie insbesondere Männer auf, sich an der Kochveranstaltung zu beteiligen. „Die brauchen auch keine Angst haben, dass sie mitschnibbeln müssen“, betont Einemann-Gräbert. Einfach nur schnacken oder spielen reiche. „Es sind ausschließlich tolle Frauen in der Runde“, wirbt Teilnehmerin Erika Lux. Außerdem könnten die Männer den einen oder anderen Kochtipp mit nach Hause nehmen.

Interessierte können spontan vorbeischauen

Anmeldungen sind nicht notwendig. „Wer möchte, kann spontan vorbeikommen“, sagt die Vereinsvorsitzende. Da die Veranstaltung nicht bezuschusst wird, müssen die Teilnehmer die Lebensmittel selbst bezahlen. Rund fünf Euro kostet eine komplette Mahlzeit. Die Aufwandsentschädigung für die Kochbegleiter bezahlt „Wi helpt di“ aus Spenden.

Für die bessere Planbarkeit können sich interessierte Senioren an Ina Schäfer bei der Gemeinde Dötlingen unter Tel. 04432/950141 oder per E-Mail an ina.schaefer@doetlingen.de sowie an Hella Einemann-Gräbert unter Telefon 04433/1244 wenden.

Schnibbeln in geselliger Runde: Die Seniorinnen bereiten das Mittagessen vor. © Rullhusen, Leif