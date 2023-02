Entwicklungskonzept für Dötlingen: Grüne fordern Taten

Von: Leif Rullhusen

Windräder bei Aschenstedt: Der Ausbau regenerativer Energien ist ein Themenbereich des Gemeindeentwicklungskonzeptes. © Leif Rullhusen

Mit dem Gemeindeentwicklungskonzept will sich Dötlinges Politik und Verwaltung in diesem Jahr beschäftigen.

Neerstedt – Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns hat das Gemeindeentwicklungskonzept für dieses Jahr ganz oben auf ihrer Agenda stehen. Die Politik wäre schon gerne ein gutes Stück weiter. „Alles wird geschoben und geschoben, und wir werden immer auf das Gemeindeentwicklungskonzept vertröstet“, kritisierte zum Beispiel Grünen-Fraktionschefin Gabriele Roggenthien unlängst gegenüber unserer Zeitung. Bereits im Jahr 2019 habe ihre Partei dessen Ausarbeitung beantragt. Im Rahmen des Konzeptes sollen die grundlegende Ausrichtung einer Gemeinde sowie die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung erarbeitet werden. Das betrifft unter anderem die Gewerbe- und Wohnraumentwicklung sowie den Ausbau regenerativer Energien.

Erneuter Antrag der Grünen

Nun hat die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen nachgelegt und einen erneuten Antrag gestellt, der eine forcierte Beschäftigung mit dem Konzept fordert. Das berichtet die Bürgermeisterin in einer Pressemitteilung. Laut dieser will die Partei im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung am 26. März unter anderem über die Fördermöglichkeiten informiert werden. Zudem soll die Gemeinde eine Bestandsaufnahme sowie die weitere Vorgehensweise präsentieren. Darüber hinaus fordern die Grünen die Verwaltung auf, noch vor den Sommerferien eine Informationsveranstaltung für die Bürger zu organisieren. Den letzten Punkt hat der Verwaltungsausschuss abgelehnt, berichtet Oltmanns. Er habe stattdessen beschlossen, dass die Verwaltung dem Rat regelmäßig im Laufe des Verfahrens über den jeweiligen Stand und die weitere Vorgehensweise berichten werde. Darüber hinaus werde die Gemeinde Dötlingen den Ratsbeschluss zu diesem Thema aus dem Jahr 2019 weiter umsetzen.

Nur einzelne Fragen bei Austausch mit UAN geklärt

Dieser beinhaltet im Grunde die nun erneut von den Grünen geforderten Punkte. So wurde die Verwaltung beauftragt, sich im Rahmen eines solchen Konzeptes über mögliche Fördergelder zu informieren und eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Einiges ist laut Oltmanns seitdem passiert. Es habe einen intensiven Austausch mit der Kommunalen Umweltaktion (UAN) gegeben. Die UAN ist ein kommunaler Umweltverband, der sich zum Ziel gesetzt hat, Kommunen, kommunalen Verbänden und kommunalen Unternehmen bei der Lösung örtlicher Umwelt- und Nachhaltigkeitsaufgaben zu helfen. Bei diesem Austausch hätten einzelne Fragen geklärt werden können, teilt die Bürgermeisterin mit. Gleichzeitig seien aber beide Seiten zu der Erkenntnis gekommen, dass die Erwartungen der Gemeinde an ein solches Entwicklungskonzept über das hinausgehen, was die UAN erarbeiten kann, so Oltmanns. Deshalb beabsichtige sie nun, Angebote von Unternehmen einzuholen, die im Rahmen eines moderierten Prozesses gemeinsam mit der Verwaltung und der Politik Ziele für eine künftige nachhaltige Gemeindeentwicklung erarbeiten. „Gleichzeitig werden Informationen zu Fördermöglichkeiten eingeholt und der Politik vorgestellt“, plant die Verwaltungschefin. Bereits bestehende Entwicklungskonzepte sollen in die zukünftige Planung einfließen.

Bei den Themenbereichen „Windkraft“, „Freiflächen-Fotovoltaik“ sowie „Wohnen und Leben im Alter“ will Oltmanns nicht bis zur Vorlage der Ergebnisse eines Gemeindeentwicklungsplanes warten.