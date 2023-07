„Entdeckungen“ auf dem Braaklander Hof in Neerstedt

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Hofinhaberin Silke Diers gibt Voltgier-Unterricht vor laufender Kamera. © Braaklander Hof

Weil Familie Diers auf ihrem Hof in Neerstedt die seltene Pferderasse Alt-Oldenburger züchtet, war dort ein Fernsehteam für Aufnahmen zu Gast. Der Beitrag läuft im kommenden Jahr auf Arte.

Neerstedt – „Entdeckungen“ heißt eine neue Doku-Reihe des TV-Senders Arte. Für einen Beitrag in der Folge „Die deutsche Nordseeküste“ diente der Braaklander Hof in Neerstedt kürzlich als Filmkulisse für die Pferdezucht von Silke und Jürgen Diers. Einen kompletten Tag lang drehte dort ein Filmteam, bis es seine Aufnahmen im Kasten hatte.

„Das war sehr interessant und eine ganz tolle Erfahrung“, blickt Silke Diers auf den Drehtag zurück. Besonders aufregend sei das Interview gewesen. „Ohne Vorbereitung, ganz spontan musste ich auf die Fragen der Redakteurin vor laufender Kamera antworten“, erzählt sie.

Alt-Oldenburger sind fast ausgestorben

Der TV-Sender hatte sich beim „Zuchtverband für das Ostfriesische und Alt-Oldenburger Pferd“ nach Zuchtbetrieben im Bereich der Nordsee erkundigt und war so schließlich in Neerstedt gelandet. Die Eheleute betreiben den Hof am Ortsrand seit mehr als 20 Jahren und züchten dort die fast ausgestorbene Pferderasse Alt-Oldenburger. „Deshalb hat Arte uns auch für seinen Beitrag ausgewählt“, berichtet die Neerstedterin. Die Schweren Warmblüter seien besonders robust und leicht im Umgang, schwärmt sie. Das Paar besitzt derzeit drei Zuchtstuten und zählt damit schon zu den größeren Gestüten für diese Rasse. Nur drei Prozent der Verbandsmitglieder besäßen mehr als fünf Zuchttiere.

Direkt von Dreharbeiten in Cuxhaven waren Redakteurin Jana Schulze, Kameramann Torben Müller und Tonassistentin Stella Gunzmann morgens um 10 Uhr mit sehr viel Zeit angereist. Auf dem Drehplan standen die verschiedensten Szenen.

Einige Einstrellungen mussten mehrmals gedreht werden

Sie filmten Silke Diers und ihren Sohn Jan beim Ausritt auf dem Rücken der Alt-Oldenburger über ein Stoppelfeld. Beim therapeutischen Reitunterricht und anschließenden Putzen der Pferde lief die Kamera ebenfalls mit. Auch Aufnahmen des Hofes und einer Stute mit ihrem Fohlen fehlten nicht. „In einer Szene musste ich mehrmals die Stallgasse entlanggehen, bis alles passte“, erzählt Silke Diers.

Nicht die einzige Aufnahme, die nicht gleich im Kasten war. Einige Einstellungen mussten mehrmals gedreht werden, bis das Filmteam mit dem Ergebnis zufrieden war. In einer Szene sollte einem Kind während des Reitens ein Ball zugeworfen werden. „Das klappte natürlich nicht immer auf Anhieb“, sagt die Züchterin. „Aus dem ganzen Tag soll letztendlich nur ein fünf Minuten kurzer Beitrag werden“, erzählt sie etwas ungläubig.

Vor zwei Wochen passte es schließlich

Mehrfach hatten sich die Aufnahmen in Neerstedt verzögert, weil das Filmteam aufgrund des schlechten Wetters an der Küste mit seinem Drehplan in Verzug geraten war. Vor zwei Wochen passte es schließlich. Redakteurin Schulze rief an und fragte, ob ihr Team am nächsten Tag vorbeikommen dürfe. Silke Diers hatte Zeit, konnte noch schnell ein paar Reitschüler aktivieren und schon lief die Kamera.

Bis sich die Beteiligten das Ergebnis der Dreharbeiten anschauen können, vergeht viel Zeit. Die Ausstrahlung der Sendung ist erst für das kommende Jahr geplant. „Dabei haben mich die Kinder schon am Drehtag gefragt, ob sie sich am selben Abend im Fernsehen ansehen können“, erzählt die Hofinhaberin.

Silke Diers hilft den Reitschülerinnen beim Auf- und Absteigen. Die Kamera ist dabei. © Braaklander Hof