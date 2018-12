Elternfreie Zeit zum gemeinsamen Basteln genutzt

DÖTLINGEN. „Für Weihnachten ist es ganz wichtig, dass es glänzt“, sagte Sylvia Hollmann mit einem Lächeln. Am Sonnabend hatte die Mitarbeiterin des Jugendhauses Dötlingen gemeinsam mit ihrem Team aus sechs Helfern zur Aktion „Elternfrei“ für Kinder eingeladen. Unter anderem entstanden dabei selbst gebastelte Schneekugeln mit viel Glitzer.

22 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und 13 Jahren waren der Einladung gefolgt und genossen zwei Tage vor Heiligabend die Zeit ohne ihre Mütter und Väter. „Eltern sind voll nervig vor Weihnachten“, meinte Helferin Nancy Messina mit einem Augenzwinkern. Schließlich seien die immer voll im Vorweihnachts-Stress. „Selbstverständlich kann man unsere Aktion von zwei Seiten betrachten“, erklärte Hollmann. Auf der einen Seite hätten die Kinder „elternfrei“, auf der anderen Seite hätten so kurz vor Weihnachten dann auch noch einmal die Eltern frei.

Für die Mädchen und Jungen begann der Tag ganz gemütlich mit einer Einführungsrunde zum Thema Licht und Kerzen. Manch einer der Teilnehmer hatte schon seine ganz eigenen Erfahrungen mit brennenden Kerzen gesammelt. „Ich habe mich schon einmal verbrannt“, erzählte die zehnjährige Alicia Heinefeld. Daher sei sie jetzt immer besonders vorsichtig. Selbstverständlich thematisierten die Kinder aber auch die schönen Seiten: Licht, Wärme und Gemütlichkeit – auch das verbinden sie mit Kerzen in der Weihnachtszeit.

Unter Anleitung von Messina ging es dann ans Basteln der Schneekugeln. Zuerst durften die Kinder dafür Figuren aus Fimo herstellen. Schneemänner, Tannenbäume und Sterne entstanden. Nach einem stärkenden Mittagessen wurden diese in die Deckel von vorbereiteten Schraubgläsern geklebt. Etwas Dekoschnee dazu, eine Glitterfarbe wählen, und schnell hatte jedes Kind seine ganz persönliche Schneekugel. „Meine kommt auf den Flur oder in mein Zimmer“, erzählte die siebenjährige Romy, die sich einen Tannenbaum aus Fimo gebastelt hatte. „Meine wahrscheinlich auch“, meinte ihre ebenfalls siebenjährige Freundin Nala. „Oder in die Stube“, fügte sie hinzu, während sie beobachtete, wie ihr Schneemann aus Fimo im Glitzerschnee aussah.

„Ohne unsere freiwilligen Helfer hätten wir diese Aktion niemals auf die Beine stellen können“, war Hollmann überzeugt. Doreen Otte, Nils Schachtschneider, Julia Kunst, Jessica Zarifoglu und Melanie Büsselmann halfen den Kindern beim Basteln, sorgten in der Küche für ein schmackhaftes Mittagessen und standen den Mädchen und Jungen auch sonst mit Rat und Tat zur Seite. J jm