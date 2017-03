Eltern wollen Raum zum Toben in Krippe unbedingt erhalten

Neerstedt - Von Phillip Petzold. In der Gemeinde Dötlingen fehlen Krippenplätze. Die Verwaltung plant daher, eine weitere Gruppe im Bewegungsraum des Kindergartens Neerstedt einzurichten. Doch dagegen regt sich Protest.

Am Dienstagnachmittag trafen sich Eltern-, Träger- und Gemeindevertreter in der Einrichtung, um über Alternativen zu diskutieren. „Die Eltern haben massive Einwände“, berichtete Elternvertreterin Liane Strudthoff. Sie stört, dass der Bewegungsraum in die Turnhalle verlagert werden soll, um im Gebäude Platz zu schaffen. „Das ist keine Alternative.“

Der Bewegungsraum werde jeden Tag intensiv genutzt. „Es geht nicht nur um eine Stunde Turnen in der Woche“, so Strudthoff. Die Kinder könnten den Raum derzeit selbstständig nutzen, wenn ihnen nach mehr Bewegung zu Mute sei, ohne dass die Ruhe in den Gruppen gestört werde. Zudem sei es ein Mehrzweckraum, der auch für andere Aktionen wie Übernachtungen, Proben und Feiern genutzt werde. Auch wöchentliches Singen und Gottesdienste würden dort veranstaltet.

Ein paar Monate überbrücken

Es sei ihr und den anderen Eltern klar, dass in der Gemeinde neue Krippenplätze geschaffen werden müssen. Aber: „Die neuen Plätze dürfen nicht auf Kosten der Kinder geschaffen werden“, so Strudthoff. Zumal es nicht darum gehe, nur ein paar Monate zu überbrücken. Ein Anbau ist erst für 2018 oder 2019 angedacht.

„Die Kinder hätten dann für zwei Jahre keinen Bewegungsraum.“ Die Turnhalle sei keine Alternative: Die nötige Aufsicht sei zu aufwendig, die Kinder müssten erst umständlich angezogen und zurecht gemacht werden, um in die Halle zu gehen, und es sei fraglich, ob die sanitären Anlagen dort kindgerecht sind. „Das alles stellt eine erhebliche Einschränkung für unsere Kinder dar und ist aus unserer Sicht auch eine Zumutung für alle Erzieherinnen“, heißt es bei den Elternvertretern.

Container als Option

In ihren Augen ist die Unterbringung der neuen Krippengruppe in einem Container die bessere Option. So könne der Bewegungsraum wie bisher genutzt werden. Außerdem würden nicht noch mehr Kinder im Gebäude untergebracht, wodurch weniger Unruhe entstehe. Als zweite Alternative schlagen die Eltern den Kindergarten Aschenstedt als Übergangslösung vor.

Die Leiterin des Neerstedter Kindergartens, Sandra Burmeister, wusste am Dienstag nicht, wie es konkret weitergeht. „Ich kann noch nicht sagen, wie es im Detail wird, so weit sind wir noch nicht.“

Die Gemeinde war durch Katrin Albertus-Hirschfeld vertreten. „Wir brauchen gar nicht um den heißen Brei herumreden – es wird eine abgespeckte Form der Kinderbetreuung geben“, so die Stellvertreterin des Bürgermeisters.