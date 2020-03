Eltern bitten zum Ortstermin vor Grundschule und Kindergarten

Dötlingen – Es scheint überall in Deutschland das gleiche Problem zu sein: Dort, wo Grundschule und Kindergarten auf engem Raum nebeneinanderliegen und die Eltern aus den verschiedensten Gründen ihre Kinder mit dem Auto bringen, gibt es Probleme und Gefahrenpunkte. In Dötlingen ist das nicht anders, und nach Angaben von Sarah Orth, Elternvertreterin des Kindergartens in Dötlingen, besteht dort dringender Handlungsbedarf, damit es nicht zu schweren Unfällen kommt.

Die Elternvertreter haben für Freitag um 12.15 Uhr zum Ortstermin auf dem Parkplatz an der Karkbäk eingeladen, um mit den Vertretern der vier Ratsfraktionen sowie des Bauamtes der Gemeinde die Situation vor Schule und Kindergarten anzuschauen und nach Lösungen zu suchen.

„Gerade zu den Stoßzeiten ist es sehr brisant“, schildert Orth die Problematik und verweist auf die sogenannten Eltern-Taxis. In diesem Zusammenhang hat die Elternvertreterin allerdings Verständnis für die relativ vielen Autofahrer. „Die kommen ja nicht alle aus dem Dorf Dötlingen“, sagt sie und verweist auf Mädchen und Jungen, die in Voßberg, Iserloy oder Neerstedt wohnen – in der Regel zu weit, um zu Fuß zu laufen oder mit dem Rad zu fahren. Orth macht zudem deutlich, dass die Einrichtungen in den vergangenen Jahren gewachsen sind. So wird der Kindergarten mit Krippe mittlerweile von mehr als 80 Kinder besucht. Dazu kommen natürlich die Grundschüler.

Auf der einen Seite würden sich die Elternvertreter wünschen, dass die Einrichtungen an einer Aktion des Landkreises teilnehmen, die Eltern belohnt, wenn sie ausdrücklich nicht mit dem Auto kommen. Andererseits regen sie an, dass die Gemeinde aufgrund des sehr geringen Platzes vor Ort darüber nachdenkt, eine Fläche zu erwerben, um die Situation zu entschärfen. „Vielleicht könnte man dann einen Fußweg anlegen“, regt Orth an. „Oder eine Querungshilfe.“

Das alles soll nach Möglichkeit mit den Parteien, den Einrichtungsleitungen sowie der Verwaltung geklärt werden – möglicherweise zwischen rangierenden Fahrzeugen, in die Kinder einsteigen, um möglichst schnell nach Hause zu kommen. dr