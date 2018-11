Benefizrundgänge: Elise zeigt Frauen ihr Dötlingen

Zugunsten der Bücherei

+ © Rinne Elise Plietsch führte am Sonnabend und Sonntag interessierte Frauen durch Dötlingen. © Rinne

Dötlingen - Gästeführerin Dette Zingler hat am Wochenende ein im Juni gemachtes Versprechen eingelöst: In ihrer Rolle als Elise Plietsch führte sie sowohl am Sonnabend- als auch am Sonntagnachmittag Interessierte zugunsten der Bücherei Wildeshausen durch Dötlingen. Die Benefizführungen bietet sie bereits seit Jahren zum Saisonabschluss an. Nun hatte sie angekündigt, die Bibliothek unterstützen zu wollen. Insgesamt kamen 105 Euro zusammen. „Klein, aber fein“, sagte Plietsch.