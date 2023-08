Elise Plietsch macht sich in Dötlingen etwas rar

Eine öffentliche Gästeführung, aber keine Theaterauftritte geplant

+ © Leif Rullhusen Schrilles Outfit: Elise Plietsch führt eine Reisegruppe aus Berlin durch das Künstlerdorf. Archiv © Leif Rullhusen

Wer auf einen Auftritt von Elise Plietsch wartet, muss sich gedulden. Eine Bühne wird das Dötlinger Original in der kommenden Theatersaison nicht betreten. Ganz von der Bildfläche ist die schrullige alte Dame aber nicht.

Dötlingen – Seit Elise Plietsch in diesem Frühjahr ihren 90. Geburtstag ausgiebig gefeiert hat, ist es um sie ruhig geworden. Kein Wunder: Drei Tage lang gab die schrullige alte Dame mit grünem Kopftuch und in der orangenen Kittelschürze auf der Neerstedter Bühne Vollgas.Unsere Zeitung hat sich nun bei „Managerin“ Dette Zingler nach dem Dötlinger Original erkundigt. „Elise gibt es immer noch. Sie macht sich in Dötlingen nur etwas rar“, erklärt Zingler. Die Dötlinger Gästeführerin schlüpft seit 14 Jahren in die Rolle der resoluten Seniorin. Selbstverständlich werde Elise sich noch nicht von der Bühne verabschieden. „Sie hat ja erst vor zwei Jahren extra ihren Kassenrollator aufpimpen lassen.“

Ein Jahr Bühnen-Auszeit

Auf der Neerstedter Bühne wird das Publikum Elise in der kommenden Theatersaison allerdings aller Voraussicht nach nicht sehen. „Im übernächsten Jahr könnte ich mir wieder Auftritte vorstellen“, sagt die Plietsch-Managerin. Nach dem diesjährigen Bühnenprogramm „Dinner für Elise“ mit drei Auftritten an einem Wochenende, in dem die Jubilarin unter anderem über Ü-40-Drohnen (E-Bikes), „Flatterfleisch“ und die Partnersuche mit 90 sinnierte, täte ihr eine Pause gut.

Eine One-Woman-Show

Elise habe zwar noch nie einen so schönen Geburtstag gehabt, zu dem die Gäste sogar ihre Getränke selbst mitbrachten, aber der Aufwand für ein solches Bühnenprogramm sei einfach sehr groß. „Schließlich bin ich eine One-Woman-Show. Ich mache alles alleine und bin außerdem noch in einem Sanitätshaus beschäftigt“, erzählt Zingler. „Ganz ohne Elise geht es aber auch nicht.“

Eine öffentliche Gästeführung im Oktober

Einen festen öffentlichen Termin hat die alte Dame in diesem Jahr noch: Für Sonntag, 8. Oktober, lädt sie zu ihrer jährlichen Benefiz-Gästeführung durch das Künstlerdorf ein. Los geht es um 14 Uhr am Parkplatz „Zur Loh“. Die Führung kostet pro Person zehn Euro und dauert eineinhalb bis zwei Stunden. Die Einnahmen spendet sie immer. Wer das Geld in diesem Jahr bekommt, steht noch nicht fest. Anmeldungen nimmt Zingler unter Telefon 04433/18048 entgegen.

Eine Führung durch die St.-Firminus-Kirche hat Zingler – ausnahmsweise nicht Elise Plietsch – für Sonntag, 22. Oktober, ebenfalls geplant. Beginn ist um 14 Uhr direkt am Eingang des Gotteshauses. Den Preis von fünf Euro pro Person für die Veranstaltung stiftet sie der Kirche. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.

Weiterhin Führungen für private Gästegruppen

Die Dötlinger werden die spitze Zunge und die durchdringende Stimme der schrulligen Seniorin noch häufiger wahrnehmen können. „Elise wird weiterhin private Gästegruppen durch das Dorf führen und bei einigen Veranstaltungen, zum Beispiel der Landfrauen, auftreten“, berichtet Zingler. Auch nach so vielen Jahren mache ihr das riesigen Spaß, selbst wenn die Gäste mitunter mit ihrem Humor nicht klarkommen. „Als eine Herrengruppe aus Frisoythe kürzlich das lange Seil in die Hände nehmen sollte, damit niemand bei der Führung verloren geht, rief einer ,Hätte ich das gewusst, wäre ich in meinem Hotelzimmer geblieben‘. Zum Schluss hatten sie dann doch noch alle Spaß“, erzählt die Gästeführerin schmunzelnd.

Elise Plietsch

Hinter Elise Plietsch steckt die Dötlingerin Dette Zingler. 2009 absolvierte sie eine Ausbildung zur Gästeführerin und rief die schrullige Putzfrau ins Leben. Anders als Elise ist Zingler verheiratet und hat zwei Töchter. Zudem ist sie 40 Jahre jünger. Der spezielle und manchmal auch bissige Humor von Plietsch kam bei den Teilnehmern der Gästeführungen sofort gut an und sprach sich schnell herum. Es dauerte nicht lange, bis sie von Privatpersonen und Vereinen für Auftritte gebucht wurde. Im Februar 2020 feierte sie mit ihrem ersten Solo-Programm „Elise Plietsch – live und in Farbe“ Premiere im Neerstedter Theater. In diesem Jahr trat sie mit ihrem Geburtstagsprogramm „Dinner für Elise“ in Neerstedt auf.