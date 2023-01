Elise Plietsch kämpft mit Schinkenspeck gegen Falten

Von: Tanja Schneider

Mit drei Solo-Programmen stand Elise Plietsch schon auf der Bühne des Neerstedter Theaters: Anlässlich ihres 90. Geburtstages folgt im Februar mit „Dinner für Elise“ Programm Nummer vier. © Büttner

Die Gästeführerin und Kabarettistin Elise Plietsch aus Dötlingen spricht anlässlich ihres 90. Geburtstages über Männer und Schönheit. Vom 24. bis 26. Februar präsentiert sie ihr viertes Solo-Programm im Theater in Neerstedt.

Dötlingen – „Gestatten Plietsch – plietsch wie furchtbar schlau.“ So hatte sich Elise Plietsch im Februar 2010 der Öffentlichkeit vorgestellt. Seitdem hat das Dötlinger Original in Kittelschürze Tausende Gäste durch das Dorf geführt und unzählige Feierlichkeiten mit ihren amüsanten Auftritten bereichert. Dank ihres lockeren Mundwerkes entwickelte sie sich schnell zur „übergeordneten Instanz“ im Dorf. Am 24. Februar wird die Gästeführerin und Kabarettistin 90 Jahre alt. Das feiert Plietsch mit ihrem vierten Solo-Programm im Theater „Neerstedter Bühne“. Mit unserer Zeitung sprach sie im Vorfeld über Männer, Schönheitsrituale und Wünsche.

Frau Plietsch, erst einmal ein Kompliment. Sie werden zwar bald 90, sehen aber immer noch aus wie 75. Was ist ihr Schönheitsgeheimnis?

Danke, ich achte tatsächlich sehr auf mich. Ich bin immer adrett gekleidet, schmuddelig geht nicht. Und ich unterfüttere meine Falten nach wie vor mit Schinkenbrot. Es muss übrigens Schinkenspeck sein, mit Schinkenlachs funktioniert es nicht. Zudem gehe ich regelmäßig zur Kosmetikerin. Als Alleinstehende muss man etwas für sein Äußeres tun. Man weiß ja nie, ob nicht doch noch der Prinz vorbeikommt.

Das heißt, Sie sind nach wie vor auf der Suche nach ihrem Traummann?

Ja, aber ich möchte natürlich keinen von der Resterampe. Wenn ich mal heirate, muss das wohl überlegt sein. Und ich würde mir auf jeden Fall einen Nachweis über seine monatlichen Bezüge zeigen lassen. Denn kein Geld habe ich selbst. Mein Traumprinz muss pünktlich, ordentlich und tageslichttauglich sein. Er sollte auch jünger sein als ich. Bestenfalls hat er eine junge Mutter, die mich im Alter pflegen kann.

Waren Sie also noch nie verliebt Frau Plietsch, auch nicht in Ihrer Jugend?

Frau Schneider, jetzt bohren Sie aber in der Wunde.

Entschuldigung. Mal abgesehen von einer eventuell jungen Schwiegermutter, was könnte Ihnen im Alltag noch das Leben erleichtern?

Also, ich habe mir ja schon einen Kassenrollator aufpimpen lassen – mit Handy- und Getränkehalter, Anhänger und einer Wasserpistole, falls vor mir Laufende nach mehrfachem Hupen nicht aus dem Weg gehen. Der Rollator ist für mich die beste Erfindung gleich nach dem Pürierstab. Ich bin damit nicht nur mobil, sondern kann auch darauf sitzen und beobachten. Eine schöne Sache sind die Mitfahrbänke von „Wi helpt di“. So kann ich Dötlingen auch mal verlassen. Und das Kochangebot im Haus der Generationen in Neerstedt. Da bekommt man Essen, das für zwei Tage reicht, und kann Neuigkeiten austauschen.

Wie halten Sie sich körperlich und geistig fit?

Ich lese täglich die Zeitung. Mit dem Papier kann ich dann noch den Ofen anmachen oder Fenster putzen. Haus und Garten halten mich in Bewegung. Und so lange es die Kauleiste zulässt, gibt es täglich eine Apfelsine oder einen Apfel. Für die Stimme trinke ich Ingwertee mit Honig. Neben einer gesunden Ernährung sind auch soziale Kontakte wichtig. Man kann ruhig mal bei der Bürgermeisterin anrufen oder bei der Polizei und irgendwas anzeigen.

Was regt Sie denn auf?

Kolossal regen mich Spaziergänger auf, die die Hinterlassenschaften ihrer Hunde nicht wegmachen. Auch Menschen, die Müll aus dem Autofenster werfen, regen mich kolossal auf. Noch kolossaler regen mich Bankautomatensprenger auf. Wo sollen wir alten Leute denn dann Geld holen?

Und worüber freuen Sie sich, Frau Plietsch?

Über ein aufgeräumtes Dorf, über Angebote für Alte und darüber, dass wieder mehr Kinder geboren werden. Das bringt Schwung rein. (Sie lacht, Anmerkung der Redaktion). Ne, das doch nicht. Ich freue mich, dass ich den Frühling erleben darf.

Haben Sie da Bedenken?

Nein, ich habe ja auch noch drei Kittelschürzen in Auftrag gegeben.

Wie möchten Sie die kommenden zehn Jahre verbringen?

Ich möchte mit 100 Jahren noch so drauf sein wie mit 90. Und so lange ich sprechen und laufen kann und mich nur halb so viele Menschen sehen wollen wie jetzt, mache ich mit Führungen und auf der Bühne weiter.

Welche drei Worte beschreiben Sie am besten?

Unverschämt, bunt, laut.

Und was ist Ihr Lebensmotto?

Geht nicht, gibt’s nicht. Man muss auch mal etwas wagen und ausprobieren. Jeder Mensch sollte das zehn Mal im Leben machen.

Elise live erleben

Wer mit Elise Plietsch im Neerstedter Theater ihren 90. Geburtstag feiern möchte, hat dazu an drei Terminen die Chance. Das Programm „Dinner für Elise“ ist am Freitag, 24. Februar, ab 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Februar, ab 15 Uhr zu sehen. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 14 Euro unter Telefon 04432/1604, per E-Mail an info@neerstedter-buehne.de oder online unter www.neerstedter-buehne.de.

Zur Person Hinter Elise Plietsch steckt die Dötlingerin Dette Zingler. 2009 absolvierte sie bei der Ländlichen Erwachsenenbildung in 100 Stunden eine Ausbildung zur Gästeführerin und rief die schrullige Putzfrau ins Leben. Sie nannte sie Elise, weil eine ihrer Omas so hieß, und wählte den Namen Plietsch, da er anders als Meyer oder Müller keine Erinnerungen zu eventuell tatsächlichen Personen weckt. Anders als Elise ist Zingler verheiratet und hat zwei Töchter. Zudem ist sie 40 Jahre jünger. Der spezielle und manchmal auch bissige Humor von Plietsch kam bei den Teilnehmern der Gästeführungen sofort gut an und sprach sich schnell herum. Es dauerte nicht lange, bis sie von Privatpersonen und Vereinen wie dem TV Brettorf oder dem Werder-Fanclub 27801 für Auftritte gebucht wurde. Im Februar 2020 feierte sie mit ihrem ersten Solo-Programm „Elise Plietsch – live und in Farbe“ Premiere im Neerstedter Theater. Derzeit arbeitet Zingler am Geburtstagsprogramm „Dinner für Elise“.