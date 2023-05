Radweg am Stedinger Weg: Gemeinde einigt sich mit Grundstücksbesitzern

Von: Leif Rullhusen

Noch müssen sich Fahrradfahrer und Kraftfahrzeuge die 5,5 Meter breite Straße teilen. © Leif Rullhusen

Der Radweg entlang des Stedinger Weges zwische Brettorf und Iserloy ist einen entscheidenden Schritt näher gerück. Wie Bürgermeisterin Antje Oltmanns berichtet, hat sich die Gemeindeverwaltung mit den Grundstücksbesitzern geeinigt.

Brettorf/Neerstedt – Der Bau des sehnlichst erwarteten Radweges entlang des Stedinger Weges zwischen Brettorf und Iserloy ist einen entscheidenden Schritt näher gerückt. „Es geht voran: Die Grundstücksverhandlungen sind gut vorangeschritten. Es ist eine Einigung erfolgt“, erklärte Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns kürzlich im Ausschuss für Infrastruktur und Energie. „Wir sind inzwischen auch beim Notar gewesen und haben darum gebeten, dass ein Vertragsentwurf erarbeitet wird“, so die Verwaltungschefin weiter.

Politische Gremien müssen noch zustimmen

Parallel dazu werden die politischen Gremien nun über den Grunderwerb beraten und abstimmen. Etwas dauern wird es dennoch, bis sich Radfahrer und Kraftfahrzeuge die rund drei Kilometer lange Strecke nicht mehr miteinander teilen müssen. Der Grundstücksankauf steht auf der Tagesordnung des Verwaltungsausschusses am 15. Juni, teilte die Bürgermeisterin auf Anfrage unserer Zeitung jetzt mit. Die politische Beschlussfassung könnte zwei Wochen später in der Sitzung des Gemeinderates fallen. „Sobald wir Eigentümer der Flächen sind, können entsprechende Fördermittel für den Bau beantragt werden“, erklärt Oltmanns. Die Zeit dränge noch nicht, da der Radweg erst in den Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 berücksichtigt werde.

Schon seit mehr als vier Jahren in der Planung

Der Beginn der Planungen für die Trasse liegt inzwischen mehr als vier Jahre zurück. Bereits im November 2018 empfahl der Bau-, Straßen- und Verkehrsausschuss der Gemeinde einen Entwurf für den Radweg entlang des Stedinger Weges. Realisiert werden sollte das Vorhaben aber erst, wenn die Finanzierung sichergestellt ist und Fördermittel fließen. Dafür müsse zunächst der Grunderwerb mit den Anliegern geregelt werden, erklärte Bauamtsleiter Uwe Kläner seinerzeit.

Möglichst geringer Eingriff in Vegetation und Baumbestand

Die Streckenführung soll nach dem damals im Ausschuss präsentierten Entwurf nur an der Ostseite der überörtlichen Gemeindeverbindungsstraße entlangführen. Wichtigstes Argument hierfür ist der geringe Eingriff in die Vegetation und den Baumbestand. Der Weg kann auf der östlichen Seite nahezu vollständig parallel zur Fahrbahn verlaufen. Nur in wenigen Fällen ist aufgrund von Bäumen ein Schwenker erforderlich. Dort, wo es möglich ist, soll der Radweg eine Breite von 2,50 Meter bekommen. Der Sicherheitsabstand zur Fahrbahn beträgt 1,75 Meter, auf der anderen Seite des Weges ist ein ein Meter breiter Streifen vorgesehen. Diese Planungen haben noch immer Bestand.

An Baukosten kalkulierte die Gemeinde Ende 2018 mit knapp einer halben Million Euro. Hinzu kommen noch Beträge für die Planung und den Grunderwerb. Aktuelle Kostenberechnungen sollen erst erfolgen, nachdem der Grundstückserwerb abgeschlossen ist.