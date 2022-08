Eine Weltmeisterin im Rathaus

Von: Leif Rullhusen

Die Weltmeisterin und ihre Gratulanten: Holger Kreye (v.l.), Ida Hollmann, Antje Oltmanns und Helmut Koletzek. © Rullhusen, Leif

Die Gemeinde Dötlingen ehrt Faustball-Weltmeisterin Ida Hollmann mit einem Empfang im Rathaus. Ins „Goldene Buch“ der Gemeinde durfte sich die junge Sportlerin ebenfalls eintragen.

Neerstedt – Mit ihrem Sieg bei den World Games schrieben die deutschen Faustball-Frauen Geschichte. Erstmals nahmen weibliche Teams an der Weltmeisterschaft vor eineinhalb Monaten in Birmingham (USA) teil. Nach einer fulminanten Aufholjagd besiegte die deutsche Auswahl um Verteidigerin Ida Hollmann vom TV Brettorf die Schweiz spektakulär im Finale.

Nun ehrte die Gemeinde Dötlingen die 21-jährige Studentin aus Ostrittrum mit einem Empfang im Rathaus und einem Eintrag ins „Goldene Buch“. Die junge Sportlerin habe mit ihrer außerordentlichen Leistung geschafft, was nur einzelne, ganz herausragende Sportler jemals in ihrer Karriere erreichen – den Sieg bei den World Games, lobte Bürgermeisterin Antje Oltmanns die Faustball-Nationalspielerin. Die Verwaltungschefin gratulierte im Namen des Rates, der Gemeinde Dötlingen sowie deren Einwohner. „Ich bin stolz, eine so erfolgreiche und tolle Sportlerin in der Gemeinde beheimatet zu wissen“, schwärmte Oltmanns. Nach zahlreichen Titeln in den zurückliegenden Jahren habe die junge Sportlerin erneut unter Beweis gestellt, welch großes Talent in ihr stecke. „Neben deinem Studium hast du es geschafft, den Sieg bei den World Games mit deiner Mannschaft zu holen“, so die Bürgermeisterin weiter. Ein solcher Erfolg wäre sicherlich nicht ohne den TV Brettorf (TVB) möglich gewesen, der Hollmann dafür die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen habe.

Ein „Aushängeschild des Leistungssports“

Als „Aushängeschild des Leistungssports im Landkreis Oldenburg“ bezeichnete der stellvertretende Vorsitzende des Kreissportbundes, Holger Kreye, die junge Sportlerin aus Ostrittrum. Spitzensport würde die Gesellschaft zu sportlichen Aktivitäten beflügeln, hob er hervor. Die World Games seien zwar nicht der erste, aber ein ganz besonderer sportlicher Erfolg. „Sie sind schließlich die olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten“, erklärte Kreye. Auch er betonte, dass eine solche Leistung nur mit vielen daran Beteiligten möglich sei. Das betreffe insbesondere den TV Brettorf sowie die Eltern, die unter anderem so manchen Kilometer zu den Faustballspielen ihrer Tochter zurückgelegt hätten. „Wenn in Brettorf ein Kind neu geboren wird, gehen die Eltern nicht zuerst zum Standesamt, sondern zum TVB um eine Beitrittserklärung abzugeben“, scherzte der Kreissportbund-Fize. In Brettorf sei die Welt noch in Ordnung, dort ersetzten die Sportvereine die Sozialarbeit. „Das ist ohne das Engagement der ehrenamtlichen Mitglieder aber nicht möglich“, richtete sich Kreye an den TVB-Vorsitzenden Helmut Koletzek.

Sportlerin reist zu Training und Spielen aus Heidelberg an

Der lobte insbesondere die Ausnahmesportlerin, die zum Training sowie zu den Spielen jedes Mal aus Heidelberg anreist. Dort studiert die 21-Jährige Sport und Englisch auf Lehramt. „Wir freuen uns, dass du da bist. Bleib gesund und uns erhalten!“, schloss Koletzek seine Worte.

Getreu der Sepp-Herberger-Weisheit „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ ist Ida Hollmann derzeit voll und ganz mit den Vorbereitungen auf die Deutsche Faustballmeisterschaft am Wochenende in Brettorf beschäftigt. Wenn es nach ihr geht, dürfte die Hitze dafür noch ein wenig anhalten. „Dann hat die Abwehr weniger zu tun“, verriet sie schmunzelnd.

Ida Hollmann trägt sich in das „Goldene Buch“ der Gemeinde Dötlingen ein. © Rullhusen, Leif