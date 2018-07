Eine Prüfung mit viel Gewicht

Fahrzeugwaagen auf der Müllumschlagstation in Neerstedt geeicht

+ Für die Eichung der Fahrzeugwaagen auf der Müllumschlagstation in Neerstedt mussten jede Menge Gewichte, die als genaue Normale fungieren, bewegt werden. - Foto: Schneider

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Von durchschnittlich 100 Fahrzeugen am Tag erfassen die Waagen auf der Müllumschlagstation des Landkreises in Neerstedt das Gewicht. Manchmal sind es deutlich mehr, bei Temperaturen weit über 30 Grad allerdings weniger. Dass sich wegen der Hitze am Donnerstag so einige die Anlieferung von Abfällen sparten, passte gut. Denn der turnusgemäße Termin für die Eichung der Waagen stand auf dem Programm.