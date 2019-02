Für eine plastikärmere Gemeinde

+ Plastikbesteck ist in den Kindergärten der Gemeinde Dötlingen schon lange nicht mehr zu finden. Foto: dpa

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Etwa 26 Millionen Tonnen Plastikmüll entstehen laut der Europäischen Kommission jährlich in der EU. Um Abfall und besonders Mikroplastik in den Weltmeeren zu reduzieren, sollen ab 2021 Trinkhalme, Wattestäbchen und Co. verboten sein. Geht es nach den Dötlinger Grünen, verpflichtet sich die Gemeinde schon jetzt, Plastikmüll zu reduzieren und dabei auch Kitas, Schulen sowie Vereine zu unterstützen - mit einem Fördertopf.