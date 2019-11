Eine gerechte Sache

Feuerwehrausschuss stimmt für Änderungen bei der Aufwandsentschädigung

+ Die Aufwandsentschädigung für Funktionsträger in den Feuerwehren der Gemeinde Dötlingen wird geändert: Ab 2020 bekommen auch Gruppenführer, die oftmals die Einsatzleitung übernehmen, einen Betrag. Archivfoto: Feuerwehr

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Ist es gerecht, wenn ein Gemeindeatemschutzwart, der im Laufe eines Jahres eher selten gefordert ist, eine monatliche Aufwandsentschädigung von 50 Euro erhält, aber die Gruppenführer der Ortsfeuerwehren, die oftmals die Einsatzleitung übernehmen und sich um die Ausbildung kümmern, keinen Cent bekommen? „Nein“, findet die Führungsriege aller drei Ortsfeuerwehren in der Gemeinde Dötlingen und hat sich deshalb mit einer gerechteren Verteilung der von der Kommune gezahlten Gelder befasst. Daraus resultierte ein Antrag auf Erhöhung des Haushaltsansatzes um 3 250 auf 18 870 Euro, der am Dienstagabend vom Feuerwehrausschuss beraten wurde. Das Ergebnis: Das Gremium empfahl entgegen des Verwaltungsvorschlages einstimmig, dem Antrag stattzugeben und die Mittel in den Etat 2020 aufzunehmen.