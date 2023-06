Eine fatale Kombination

Von: Leif Rullhusen

In der Kita „Dötlinger Strolche“ werden von den Eltern angemeldete Betreuungszeiten nicht genutzt. © Leif Rullhusen

Ein Betreuungesbedarf, der angemeldet aber dann von den Eltern nicht in Anspruch genommen wird, verschärft die Personalsituation in den Kitas der Gemeinde Dötlingen.

Neerstedt – Die Kombination ist fatal: Die Kindertagesstätten in der Gemeinde Dötlingen leiden unter extremem Fachkräftemangel. Zugleich melden Eltern Betreuungsbedarf an, den sie dann nicht wahrnehmen. Im Rahmen des Ausschusses für Bildung und Erziehung präsentierte Katrin Albertus-Hirschfeld, allgemeine Vertreterin der Bürgermeisterin, die aktuelle Situation in den Kindergärten und -krippen. Insgesamt sind in den Kindertagesstätten in Trägerschaft der Kommune sowie der evangelischen Kirche derzeit zehn Stellen nicht besetzt. Neueinstellungen werden zum Lotteriespiel. „Mitunter sind die Arbeitsverträge unterschrieben und die frisch verpflichteten Kräfte treten ihre Stellen dann einfach nicht an“, schildert Albertus-Hirschfeld. Das sei für die Erzieher und die Verwaltung gleichermaßen sehr enttäuschend. „Alle freuen sich auf die neu eintreffende Entlastung und dann platzt der Ballon“, berichtete die Amtsleiterin. „Es ist schwierig, dabei noch Motivation und Optimismus aufrecht zu halten.“ Vor diesem Hintergrund könne sich die Gemeinde Dötlingen glücklich schätzen, dass sie in ihren Kindertagesstätten noch immer sehr motivierte Mitarbeiter habe. „Unsere Erzieher leisten Großartiges. Sie setzen alles daran, dass wir die Betreuungszeiten nicht weiter einschränken müssen“, ergänzte Bürgermeisterin Oltmanns.

Kommune will zukünftig stärker ins Portmonee greifen

Dötlingen setzt bei der Suche nach Kräften unter anderem auf eigenen Nachwuchs. „Wir fördern zwei Ausbildungsplätze und hoffen, dass die Kräfte anschließend bei uns bleiben“, erläuterte Albertus-Hirschfeld. Dafür will die Kommune zukünftig stärker ins Portmonee greifen. So sollen – sofern der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag zustimmt – Spielräume bei den Eingruppierungsmöglichkeiten genutzt und die Vertretungszeiten neu berechnet werden. Sollte die Kommune auf diese Weise eine Fachkraft gewinnen, werde allerdings in einer anderen Gemeinde ein Loch gerissen. „Wir können uns eben keine Fachkräfte backen“, verdeutlichte die Amtsleiterin.

„Eigentlich ist diese Vorgehensweise der Gemeinde Dötlingen nicht in Ordnung. Kommunen, die sich das nicht leisten können, haben zukünftig gar keine Erzieher mehr“, kritisierte Dötlingens Ex-Bürgermeister und Kreistagsabgeordneter Ralf Spille im Rahmen der Einwohnerfragestunde. Es gebe aufgrund der hohen Belastung Kindertagesstätten im Landkreis, in denen die Mitarbeiter allein im ersten Quartal dieses Jahres durchschnittlich zehn Krankheitstage angesammelt hätten, berichtete er weiter.

Verlässlichkeit kann nicht zugesichert werden

Aufgrund dieser dünnen Personallage hatten die Kita „Unterm Regenbogen“ schon im November und die „Dötlinger Strolche“ im März ihre Betreuungszeiten reduziert. Weitere Einschränkungen seien nicht ausgeschlossen, erklärte Albertus-Hirschfeld. „Wir wünschen uns Verlässlichkeit, können sie aber nicht zusichern.“

Wenig zuverlässig zeigt sich auf der anderen Seite der Betreuungsbedarf einiger Eltern. „Es werden Plätze angemeldet und dann nicht abgerufen. Das belegen die Anwesenheitslisten in den Gruppen“, berichtete die Amtsleiterin. Aus diesem Grund will die Verwaltung die derzeit vorübergehende Kürzung von 16 auf 15 Uhr bei den „Dötlinger Strolchen“ zukünftig dauerhaft umsetzen. Davon wären die Eltern von höchstens zwei bis drei Kindern betroffen, sagte die Amtsleiterin. Diese Anzahl an Kindern stehe in keinem Verhältnis zum Personalaufwand.