Eine Eisenbahn für Siku-Hausen in Iserloy

Von: Leif Rullhusen

Michael Garms führt die vielen Funktionen seines neuen Claas Xerion vor. © Rullhusen, Leif

Die Planungen laufen und die ersten Schienen liegen - zumindest provisorisch: Siku-Hausen bekommt eine Eisenbahn.

Iserloy – Zentimetergenau steuert Michael Garms seinen Claas Xerion über den Acker. Mit dem an der Heckhydraulik des Treckers befestigten Grubber bearbeitet er den Boden. Mit leichtem Druck auf die silberne Taste seiner Fernbedienung aktiviert er die Allradlenkung seines Ackerschleppers. Jetzt ist der zwillingsbereifte Bolide erheblich wendiger und kann deutlich engere Bögen fahren.

80 Quadratmeter Spielfläche für den neuen High-Tech-Trecker

Der blaue Trecker ist das neueste Arbeitsgerät in Garms Miniaturwelt Siku-Hausen in Iserloy. Auf dem Dachboden seines ehemaligen Getreidespeichers hat der Landwirt vor sieben Jahren angefangen, die Modelllandschaft im Maßstab 1:32 aufzubauen. Auf rund 80 Quadratmetern Spielfläche können die Besucher dort ferngesteuerte Trecker auf dem Feld arbeiten lassen, Rundballen transportieren oder Lastwagen an der Mühle mit Futtermittel beladen. Der Name seiner Miniaturwelt ist Programm – Siku-Fan Garms verwendet ausschließlich Modelle dieses Spielzeugherstellers.

Im Hundegang über den Acker

Seit wenigen Tagen ergänzt der blaue Claas Xerion den Fuhrpark von Siku-Hausen. Vollgestopft mit Technik bietet er nahezu grenzenlose Spielmöglichkeiten. „Die Vorder- und Hinterräder sind getrennt steuerbar. Dadurch kann er sich sogar im Hundegang bewegen“, berichtet Garms und führt die Funktion vor. Beide Achsen in eine Richtung gedreht, bewegt sich der kleine Ackerschlepper nun mit versetzter Spur über den Acker, der auf der Modellanlage allerdings aus getrocknetem Kaffeesatz besteht. „So wird beim Original das Gewicht besser auf dem Boden verteilt“, erklärt er. Darüber hinaus kann der Xerion die Fahrerkabine drehen, funktionieren die Scheinwerfer und das gelbe Rundumlicht. Gesteuert wird alles per Bluetooth. „Das ginge sogar per App“, sagt der Iserloyer.

Eisenbahn-Testbetrieb beginnt mit konventioneller Lok

Die Besucher der Miniaturwelt dürfen sich demnächst noch auf ein weiteres Highlight freuen. Garms will die Anlage um eine Eisenbahnstrecke in gleichem Maßstab erweitern. Ein paar Schienen hat er probeweise verlegt. „Der Zug auf der Strecke soll später unter anderem Trecker und Arbeitsgeräte transportieren“, plant Garms. Dafür soll ein Bahnhof oder eine Verladestation entstehen. Wie die Streckenführung wird, hänge unter anderem davon ab, welche Steigung die Lok bewältigt und welche Kurvenradien möglich seien. „Auf jeden Fall werde ich die Anlage umbauen müssen“, ist er sich sicher. Die Idee, Siku-Hausen mit einer Bahnstrecke zu erweitern, habe er schon länger gehabt. Bislang habe die geeignete Technik gefehlt. Die Lok soll nämlich nicht – wie bei Modelleisenbahnen üblich – über einen fest installierten Trafo, sondern über eine Fernsteuerung dirigiert werden. „So können die Besucher den Zug jederzeit begleiten, während sie ihn fahren“, sagt Garms. Ein Bekannter von ihm hat eine herkömmliche Lok gerade entsprechend umgebaut. Garms hat eine weitere bei ihm schon bestellt. Da der Bekannte Siku-Komponenten verwendet, ist der Zug später mit den von Garms eingesetzten Fernsteuerungen kompatibel. Für den Testbetrieb wird er zunächst mit einer konventionellen Lok beginnen.

Demnächst wird eine Eisenbahn die Anlage ergänzen. © Rullhusen, Leif

Am 11. Dezember für alle Besucher geöffnet

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist Siku-Hausen am Sonntag, 11. Dezember, ohne Anmeldung für Gäste geöffnet. Von 11 Uhr bis in den Abend hinein lädt die Miniaturwelt an der Stedinger Straße in Iserloy zu einem Besuch ein. Eintritt nimmt Garms an diesem Tag nicht. Kaffee und Kekse sind ebenfalls kostenlos. Nur wer seine Fahrkünste an der Fernbedienung testen möchte, zahlt sechs Euro die Stunde. Zudem wird der Harpstedter Modellbau-Spezialist Axel Landsberg mit einem Verkaufswagen seines Geschäftes „Modell-Kontor“ vor Ort sein. „Über eine Spende würde ich mich allerdings freuen“, verrät Garms. Normalerweise ist ein Besuch nur für Gruppen nach Terminabsprache unter Tel. 0172/4427974 möglich. Zwischen fünf und etwa 25 Personen können dort zur gleichen Zeit spielen.

Trecker und Lastwagen im Einsatz. © Rullhusen, Leif