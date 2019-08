Eine Auszeit für Tschernobyl-Kinder

Uwe und Iris Abel (Mitte) begrüßten am Donnerstag etwa 30 Kinder und Begleiter aus Minsk sowie Vertreter einer Tschernobyl-Hilfe auf ihrem Bauerngolfplatz in Grad. Foto: Schneider

Grad – 33 Jahre liegt die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl nun schon zurück. Unter den Folgen leiden vor allem die Ukrainer und Weißrussen noch heute. Viele von ihnen kämpfen mit einer Krebserkrankung – so wie die Kinder und Jugendlichen aus Minsk, die am Donnerstag auf dem Hof von Uwe und Iris Abel in Grad zu Gast waren. Dank des Vereins „Kinder von Tschernobyl Dornum und Umgebung“ verbringen sie – teilweise zusammen mit ihren Eltern – einen vierwöchigen Erholungsurlaub im ostfriesischen Dornum.

Der dortige Verein organisiert den Aufenthalt bereits seit gut 25 Jahren und wird seit 2017 auch von der Findelkind-Sozialstiftung mit Sitz in München unterstützt. Deren Vertreterin Elvira Bernauer-Freier hatte den Besuch im Hofcafé und auf dem Bauerngolfplatz der Abels vermittelt. „Ich war hier schon häufiger zu Gast und habe Uwe und Iris einfach gefragt, ob wir kommen dürfen“, erzählte sie. Die Abels sagten zu, spendierten am Donnerstag Bratwurst und Getränke. Die Mädchen und Jungen interessierten sich vor allem für die Ponys, testeten aber auch die neue Bauerngolfanlage. Kaum hatten sie die Bälle und Schläger in Form eines Holzschuhs in der Hand, wollten sie auch schon loslegen. Die Betreuer riefen sie zurück. Schließlich galt es zunächst, die Spielregeln zu erläutern. Uwe Abel erhielt dabei Unterstützung von Dolmetscherin Natalya Shimanskaya. Beim Golfen selbst spielten die sprachlichen Barrieren dann keine Rolle mehr.

An der Freizeit nehmen insgesamt 30 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 18 Jahren mit Begleitpersonen teil. Letztere stammen unter anderem von der Partnerorganisation in Minsk. Neben der Fahrt nach Grad standen bereits Auflüge in den Jaderpark, zur Seehundstation sowie nach Langeoog auf dem Programm. Daneben lernten die Gäste ein Schützenfest kennen und genossen eine Einkaufstour. Nicht nur bei dieser gab es neue Kleidung. „Diverse Sponsoren aus Bayern haben auch Nützliches wie beispielsweise Schuhe gespendet“, berichtete Bernauer-Freier. Sorge bereiten ihr und weiteren Organisatoren die Unterbringung. Bisher erfolgte diese immer in Gastfamilien. Doch es werde immer schwieriger, Menschen zu finden, die Teilnehmer aus Minsk aufnehmen wollen. „Wir schauen uns deshalb bereits nach Alternativen wie einer Jugendherberge um“, so Bernauer-Freier.

Von den Überlegungen bekamen die Kinder am Donnerstag nichts mit. Unbeschwert rannten sie über den Golfplatz und freuten sich über jeden geglückten Schlag. ts