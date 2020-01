Einbruch in den Dorfladen Neerstedt

Neerstedt – Unbekannte wollten in der Nacht zu Donnerstag in den Dorfladen an der Hauptstraße in Neerstedt einbrechen. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 1.05 Uhr die Eingangstür aufgehebelt. „Offensichtlich wurden der oder die Täter dabei gestört und brachen ihr Vorhaben ab. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung“, teilen die Beamten mit. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sollten sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 in Verbindung setzen.