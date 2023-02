Ein Politiker aus Leidenschaft

Von: Leif Rullhusen

Thore Güldner im niedersächsischen Landtag. © Kim Christin Hartung

Der Aschenstedter Thore Güldner blickt auf seine ersten 100 Tage als Landtagsabgeordneter zurück

Aschenstedt/Hannover – Gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner Bündnis 90/ Die Grünen tragen die Sozialdemokraten seit 100 Tagen die Regierungsverantwortung in Niedersachsen. Als SPD-Direktkandidat im Herbst gewählt, vertritt der Aschenstedter Thore Güldner seinen Wahlkreis im Landesparlament. Nun zieht der 27-Jährige eine erste Bilanz seiner politischen Arbeit in der Landeshauptstadt.

In Hannover angekommen

„So langsam bin ich Hannover angekommen“, erzählt Güldner im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein Büro – gemeinsam mit dem Delmenhorster SPD-Abgeordneten Deniz Kurku – hat er inzwischen bezogen. Auch das Pendeln zwischen seiner Heimat in der Gemeinde Dötlingen und dem Regierungssitz in Hannover funktioniere hervorragend. Von Beginn an stand für Güldner fest, dass er in Aschenstedt wohnen bleiben wird. „Ich fahre mit der Bahn und bin bislang nicht ein einziges Mal zu spät zu einer Sitzung gekommen. Außerdem kann ich im Zug arbeiten“, berichtet er.

Premierenrede vor dem Landesparlament fehlt noch

Vieles sei allerdings noch neu oder erwarte ihn erst. Wie zum Beispiel seine Premierenrede vor dem Landesparlament. „Vielleicht ist es in der kommenden Woche so weit. Das erfährt man in der Regel sehr kurzfristig“, erklärt Güldner. Montags werde der Terminplan für Beiträge im Parlament festgelegt, am Dienstag die Themen in der Fraktion abgesprochen und am Mittwoch könne er dann schon dran sein. „Das ist sehr sportlich, aber machbar, weil ich über einen Bereich reden werde, für den ich fachlich zuständig bin. In meinem Fall ist das die Bildungspolitik. Dort sitze ich auch im Fachausschuss“, erläutert der Aschenstedter.

Bildung beschäftigt Güldner auch als Kommunalpolitiker

Bildung ist ein Thema, das ihn auch als Kommunalpolitiker und Mitglied des Dötlinger Gemeinderates beschäftigt. Dort ist Güldner nach wie vor Mitglied. Erst im Dezember hatte die Verwaltung mit den Stimmen der SPD zum Unmut der beiden Rektorinnen die Schulsozialarbeiterstelle gestrichen. Die Christdemokraten sahen hier insbesondere die Landesregierung gefordert, die die Finanzierung einer solchen Stelle unlängst zugesichert, aber nicht realisiert hatte. Als Kommunalpolitiker unterstützt der Aschenstedter die Forderung an seine Parteigenossen in Hannover. „Das Land ist hier in der Verantwortung“, stimmt er zu. „Jede Schule bekommt eine nicht-pädagogische Stelle. Das haben wir versprochen. Diese Aussage steht, und daran werden wir gemessen.“ Die Bildungspolitik das Landes stehe insgesamt vor großen Herausforderungen. „Auch in unserem Landkreis spüren wir tagtäglich den Druck. Zu wenig Lehrkräfte, Kapazitätsprobleme oder der Erziehermangel. Wir dürfen uns nichts vormachen: Die meisten Ansätze werden erst langfristig eine Wirkung erzielen können. Und trotzdem ist es kurzfristig unsere Pflicht und unser Wille, für Entlastungen zu sorgen“, erklärt der Sozialdemokrat.

Kompromiss als Möglichkeit, Dinge aus einer anderen Sicht zu betrachten

Grundsätzlich sei die Trennung zwischen Kommunal- und Landespolitik für ihn kein Problem, versichert Güldner. Die Erwartung der lokalen Politik und Verwaltung, er könne die Wünsche der Gemeinde in der Landeshauptstadt umsetzen, müsse er allerdings mitunter enttäuschen. „Ich bin kein Alleinunterhalter. In Hannover reden viele andere mit“, verdeutlicht der 27-Jährige. Deshalb müsse er Kompromisse eingehen. „Das macht mir aber Spaß. Ein Kompromiss bietet immer die Möglichkeit, Dinge aus einer anderen Sicht zu betrachten“, sagt Güldner.

Hobby als Beruf

Seine Entscheidung, als wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Büro der Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag in Berlin in die Landespolitik nach Hannover zu wechseln, habe er zu keiner Zeit bereut. „Nicht einmal eine hundertstel Sekunde“, versichert Güldner. „Die Arbeit ist anstrengend, aber sie macht mir viel Spaß. Ich hatte Glück und durfte mein Hobby – die Politik – zu meinem Beruf machen.“ Das Betreten der weitläufigen Portikushalle des Landtages sei inzwischen zwar Routine, bleibe für ihn aber dennoch immer etwas Besonderes.