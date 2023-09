Ein Ort zur Stärkung der Dötlinger Dorfgemeinschaft

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Sabine Schütte im Dorfgarten: Auf der Fläche hinter der Vorsitzenden des Bürger- und Heimatvereins soll der Platz entstehen. © Leif Rullhusen

Der Dötlinger Bürger- und Heimatverein will einen zentralen Veranstaltungsplatz. Die Vorsitzende Sabine Schütte plädiert für eine Fläche im Dorfgarten.

Dötlingen – Erntefest vor der Kirche, Weihnachtsmarkt am Tabkenhof, „Platt, Pop und Picknick“ im Dorfgarten und Osterfeier auf dem Gierenberg: „Dötlingen fehlt ein zentraler Dorfplatz für Veranstaltungen“, erklärt Sabine Schütte. In nahezu jedem anderen Ort der Gemeinde gebe es einen solchen Platz für die Vereine. Das will die Vorsitzende des Dötlinger Bürger- und Heimatvereins ändern.

Ihr schwebt der Dorfgarten dafür vor. „Dort könnten dann alle Aktivitäten organisiert werden. Direkt neben dem Pavillon haben wir eine geeignete grüne Fläche, auf die sämtliche Vereine zurückgreifen könnten“, verdeutlicht Schütte. Gemeint ist das Areal östlich des Fußweges – also auf der Seite des Bauerngartens – im Bereich des Pavillons.

Zuer Stärkung der Dorfgemeinschaft

Ein solcher, allgemein für Veranstaltungen nutzbarer Platz würde die Dorfgemeinschaft stärken, ist sie überzeugt. „Die Genehmigung für die Osterfeier auf dem Gierenberg läuft im nächsten Jahr aus. Das wäre doch ein guter Zeitpunkt für einen Ortswechsel“, erklärt Schütte. Das Ambiente auf dem Gierenberg sei zwar sehr schön, die Zuwegung allerdings problematisch. Selbstverständlich würden im Dorfgarten weiterin nur Feuerschalen verwendet. Auch für das Erntefest sei der Dorfgarten geeigneter als der aktuelle Platz zwischen Kirche und Dorfeiche. „Dort würden unter anderem die geschmückten Umzugswagen besser Platz finden“, erklärt die Vorsitzende. Insbesondere der Bereich um die sensible Dorfeiche sei problematisch. Der Handwerker- und Antikmarkt am vergangenen Wochenende sowie das gemeinsame Singen „Platt, Pop und Picknick“ hätten bereits gezeigt, dass der Dorfplatz als Veranstaltungsort geeignet sei.

Für die Umsetzung dieser Pläne ist allerdings neben der Zustimmung der politischen Gremien der Gemeinde Dötlingen die Genehmigung des Landkreises erforderlich, da der Dorfgarten ein Landschaftsschutzgebiet ist. Für den 10. Oktober hat der Bürger- und Heimatverein zunächst die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Dötlinger Vereine zu einem Ortstermin in den Dorfgarten eingeladen. Danach will er sich mit dem Landkreis in Verbindung setzen.

Ausweichparkplatz als Alternative

Widerstandslos wird der Bürger- und Heimatverein diese Pläne nicht umsetzen können. „Der Dorfgarten wurde als Ausgleichsmaßnahme für die Erdgasspeicheranlage am Poggenpohlsand angelegt“, bezog Nabu-Sprecherin Marianne Bernhard-Beeskow bereits in der allgemeinen Einwohnerfragestunde der Gemeinde am Dienstag deutlich Stellung und wies zugleich auf den aktuellen Status des Areals als schützenswertes Landschaftsschutzgebiet hin. Bernhard-Beeskow kritisierte, dass dort der Kunst- und Handwerkermarkt genehmigt wurde. Durch die Verkaufsstände sei unter anderem der Boden verdichtet worden. Die Naturschützerin schlägt vor, stattdessen den Ausweichparkplatz neben dem Dorfgarten zu einem Multifunktionsplatz umzugestalten.

Schütte hält das nicht für zweckmäßig. Zum einen hätte gerade der Markt gezeigt, dass die Parkfläche bei Veranstaltungen für Autos benötigt werde, zum anderen sei ein Veranstaltungsplatz in direkter Nachbarschaft des Pavillons und der Boule-Anlage sinnvoll. Außerdem seien diese beiden Anlagen im Dorfgarten trotz Landschaftsschutz ebenfalls genehmigt worden. „Darüber hinaus wird der benachbarte und mit viel Liebe gepflegte Bauerngarten dann viel mehr wahrgenommen“, wirbt Schütte weiter für den Platz.

Selbstverständlich müsse dieser Teil des Dorfgartens für die Umnutzung aus dem Landschaftsschutz herausgenommen werden. Die Vereinsvorsitzende ist optimistisch, dass aufgrund des kleinen Bereichs dafür nicht einmal zusätzliche Ausgleichsflächen geschaffen werden müssen. Falls doch, biete das Öko-Konto der Gemeinde dafür genügend Potenzial.