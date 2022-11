Ein Oldie für den Bootstransport

Von: Leif Rullhusen

Schmuckstück: Vor gut 20 Jahren restaurierte Reinhold Pirsich seinen Unimog 421. © Rullhusen

Dötlingen – „Mir macht das Fahren einfach Spaß. Es ist herrlich gemütlich“, sagt Reinhold Pirsich, während er in dem störrischen Getriebe mit Nachdruck den sechsten Gang einlegt. Zu verstehen ist er wegen des dröhnenden Diesels dabei kaum. Angesichts der Lautstärke in dem engen Fahrerhaus werden diese Empfindung wohl nur wenige Menschen mit dem 73-jährigen Dötlinger teilen.

Gekauft hat Pirsich seinen über 50 Jahre alten Unimog allerdings ausschließlich aus praktischen Gründen. „Er besitzt eine Druckluftbremsanlage und darf deshalb Anhänger mit einem Gewicht von mehr als acht Tonnen ziehen“, erklärt der Maschinenbauingenieur. Das muss der Unimog zweimal im Jahr. Pirsich ist nämlich begeisterter Segler und transportiert seine elf Meter lange Yacht „Let’s go“ immer im Frühjahr von ihrem Winterquartier auf seinem Dötlinger Grundstück nach Oldenburg an die Hunte, um sie dort ins Wasser zu lassen, und im Herbst wieder die gleiche Strecke zurück. Zusammen mit seinem Trailer bringt das hochseetaugliche Schiff satte zwölf Tonnen auf die Waage.

Reinhold Pirsich am Lenkrad seines Oldtimers. © -

Mit dieser Last hat der gerade einmal 40 PS starke Oldtimer ordentlich zu kämpfen. Maximal 40 Stundenkilometer Spitze sind dann noch drin. „Ohne Anhänger läuft er mit dem richtigen Reifendruck knapp 60“, berichtet Pirsich. Aufgrund seiner bescheidenen Leistung sei der zwei Liter große Diesel allerdings nahezu unverwüstlich. „Er wurde früher auch in Taxis eingebaut. Dort lief er den ganzen Tag, von morgens bis in die Nacht, ohne Unterbrechung“, schwärmt Reinhold Pirsich. Kein Wunder:

Der Startvorgang erfordert aber etwas Geduld. Bis sich die Kurbelwelle des Motors das erste Mal dreht, muss er einige Momente vorglühen.

Nahezu endlose Bodenfreiheit durch Portalachsen. © -

Im Jahr 1966 verließ sein Unimog 421 das Mercedes-Benz-Werk im baden-württembergischen Gaggenau. Berühmtheit erlangte die Baureihe, weil sie extrem geländegängig ist. Das liegt unter anderem an der großen Bodenfreiheit des Universal-Motor-Gerätes (kurz: Unimog). „Um die zu erreichen, sitzen die Radnaben tiefer als die Achsen“, erklärt Ingenieur Pirsich. Die Kraft wird bei diesen Portalachsen jeweils durch ein Getriebe auf die Räder übertragen. „Deshalb ist er nicht für den tagelangen Dauereinsatz auf dem Feld geeignet“, verdeutlicht der Maschinenbauingenieur. „Das machen die Zahnräder auf lange Sicht nicht mit.“ Längs- und Quersperren sowie eine Getriebeuntersetzung gehören ebenfalls zur Ausstattung, um schweres Gelände zu meistern.

Mein Modell ist ein Cabrio. Ich kann nicht nur das Verdeck öffnen, sondern auch die Frontscheibe nach vorne klappen.

Seinen inzwischen seltenen Oldtimer entdeckte der Dötlinger im Jahr 1999 bei einem Unimog-Händler in der Nähe der Thülsfelder Talsperre. Weil er diesem bei der Instandsetzung von Bremsen anderer Modelle half, erwarb Pirsich sein restaurationsbedürftiges Schätzchen zu einem Schnäppchenpreis. Allerdings musste er noch ordentlich Arbeit hineinstecken. Einen Winter lang setzte er den Unimog instand und ließ ihn anschließend lackieren. Die Kippmulde baute Pirsich komplett neu.

Yacht-Trailer wiegt rund vier Tonnen

Wenn das Wetter es erlaubt, offenbart sein Oldtimer noch eine weitere Besonderheit. „Mein Modell ist ein Cabrio. Ich kann nicht nur das Verdeck öffnen, sondern auch die Frontscheibe nach vorne klappen“, erzählt der Dötlinger. Wenn er dann noch den nachträglich angebauten Überrollbügel entfernt, ist das Lenkrad der höchste Punkt des Fahrzeugs. „Mich natürlich ausgenommen“, sagt er lachend.

Eine weitere Rarität im Fuhrpark von Pirsich ist der Trailer, mit dem er seine Yacht transportiert. Den rund vier Tonnen schweren Dreiachser aus DDR-Beständen kaufte er in Güstrow. Dort wurde der Anhänger zuvor für den Transport von Baggern und Raupen genutzt.

