Ein Neerstedter Vize-Weltmeister

Jan Schoenmakers gewinnt mit seinem IT-Unternehmen internationalen Stevie-Award

Das Team von Jan Schoenmakers (stehend Mitte) entwirft Software auf Basis von selbst entwickelter künstlicher Intelligenz.

Jan Schoenmakers hat mit seinem IT-Unternehmen „Hase & Igel“ den internationalen Stevie Award in Silber gewonnen. Im Oktober wird dem Neerstedter der Preis im Rahmen einer festlichen Gala überreicht.

Neerstedt/ Oldenburg – Im Rahmen einer festlichen Gala werden am 13. Oktober im Cavalieri Waldorf Astoria Hotel in Rom die internationalen Stevie-Awards verliehen. Mit dabei ist höchstwahrscheinlich Jan Schoenmakers. Der Neerstedter wird die Auszeichnung für sein IT-Unternehmen „Hase & Igel“ entgegennehmen. Eine Expertenjury hat die Firma in der Kategorie „Most Innovative Tech Company of the Year“ weltweit auf den zweiten Platz gewählt. Mehr als 3 700 Unternehmen aus 60 Ländern waren für den internationalen Wirtschaftspreis nominiert, der in 45 Kategorien vergeben wurde.

Internationale Würdigung

Ganz glauben kann Schoenmakers diese internationale Würdigung noch nicht. „Der Stevie-Award ist der Wirtschafts-Oscar. Dass wir uns in diesem Wettbewerb weltweit durchsetzen konnten, beeindruckt uns nach wie vor selbst“, erzählt der 40-jährige Familienvater noch immer etwas ungläubig – aber auch mit Stolz. Zwar hatte sein Unternehmen im Frühjahr schon bei den deutschen Stevie-Awards kräftig abgeräumt (wir berichteten), doch sei die internationale Auszeichnung eine ganz andere Hausnummer. „Da hängt die Messlatte schon sehr hoch. Schließlich zählt Deutschland digital längst nicht mehr zur weltweiten Spitze“, erläutert Schoenmakers. „Wir haben mit dem zweiten Platz gezeigt, dass wir auch auf internationaler Ebene mehr als wettbewerbsfähig und ernstzunehmen sind.“

Perfekter Zeitpunkt

Der Zeitpunkt für den Gewinn der Vize-Weltmeisterschaft ist perfekt: „Hase & Igel“ will in den kommenden Monaten verstärkt auf den internationalen Märkten expandieren. Das Team saß gerade in einer Besprechung mit seiner Werbeagentur, um die entsprechende Kampagne zu besprechen, als Schoenmakers die E-Mail mit der Nachricht von der Stevie-Awards-Organisation aus Fairfax, Virginia erreichte. „Wir haben in dem Moment überlegt, welche Argumente wir dafür ganz nach oben stellen. Ich habe der Runde dann mitgeteilt, dass sie jetzt ein weiteres schlagkräftiges hinzufügen kann“, berichtet der Neerstedter.

Jubeln durfte sein Team zunächst nur innerlich und im kleinen Kreis. Da Schoenmakers die Nachricht einige Tage vor der offiziellen Bekanntgabe bekommen hatte, waren sein Team und auch die Mitwisser der Werbeagentur bis dahin zum Stillschweigen verpflichtet.

Eventuell keine Zeit für Verleihung

Ob der Firmeninhaber und Familienvater in Rom tatsächlich festlich gekleidet im Frack über den roten Teppich zur Verleihung schreiten kann, steht noch nicht ganz fest. Er könnte genau dann zum fünften Mal Vater werden. „Eigentlich ist der Termin vier Wochen früher und der Zeitpuffer damit groß genug, aber alle meine vier Töchter sind mit Verspätung auf die Welt gekommen“, berichtet der Neerstedter. In diesem Fall würde sein Software-Entwickler Philipp Behnen die Auszeichnung für „Hase & Igel“ in Empfang nehmen.

Software auf Basis von selbst entwickelter künstlicher Intelligenz

In Oldenburg entwirft das 15-köpfige Team von Schoenmakers Software auf Basis von selbst entwickelter künstlicher Intelligenz. „Unsere Kunden sind in erster Linie Unternehmen, Institutionen und Verbände“, erläutert der Neersteder Firmengründer. „Die Software soll sämtliche, in unterschiedlichen Systemen oder Programmen gespeicherten Daten zusammenführen, analysieren und Zusammenhänge erkennen“, umschreibt Schoenmakers knapp die Funktion seiner Programme.

Mit diesen Instrumenten ließen sich Chancen, Risiken und Trends im Markt früher und präziser erkennen. Dadurch sehe ein Betrieb zum Beispiel, ob sein Umsatzplus durch eigenes Handeln oder von äußeren Rahmenbedingungen verursacht werde. Damit besitze „Hase & Igel“ ein Alleinstellungsmerkmal. Es gebe in ganz Europa kein weiteres Unternehmen, das Daten in diesem Umfang zusammenführe und analysiere. „Durch unsere künstliche Intelligenz ist es uns möglich, in großen Datenmengen Zusammenhänge zu erkennen“, sagt der Firmeninhaber.

Der internationale Stevie Award

„Der Stevie ist eigentlich der einzige große internationale Wirtschaftspreis“, sagt der Neerstedter Unternehmer Jan Schoenmakers. Branchenübergreifend gebe es nichts Vergleichbares. Sie seien zu der begehrtesten Auszeichnungen der Welt geworden, schreibt die in Virginia (USA) sitzende Stevie-Awards-Organisation auf ihrer Internetseite, die den Wirtschaftspreis im Jahr 2002 ins Leben rief. Sie ist Veranstalter von sieben unterschiedlichen Stevie-Awards- Wettbewerben weltweit. In diesem Jahr wurden die Auszeichnungen an Organisationen und Einzelpersonen aus mehr als 60 Nationen verliehen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.stevieawards.com.