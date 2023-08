Ein großes Programm für alle Generationen

Buntes Spektakel: Gegen 15 Uhr sollen die Bio-Luftballons starten, begleitet von den Wünschen, dass der Flug möglichst lange dauert und die an der Schnur hängende Karte irgendwo gefunden und zurückgeschickt wird. Archiv © Dierk Rohdenburg

Erstmals nach vier Jahren richtet der TV Brettorf wieder sein großes Familien- und Sportfest aus.

Brettorf – Lange ist es her: Als der TV Brettorf sein letztes Familien- und Sportfest vor vier Jahren ausrichtete, war Angela Merkel noch Bundeskanzlerin, Groß Britannien Mitglied der EU und Corona nur eine Biermarke. Nun hat das Warten ein Ende: Für Sonntag, 3. September, lädt der Verein wieder auf den Sportplatz am Bareler Weg in Brettorf ein. Mit einem großen Programm für alle Generationen feiert der TV Brettorf den Haupttag. Von der „Sportfest Olympiade“ über die „Highland Games“ bis zu den „Spielen ohne Grenzen“ dürfen sich die Gäste auf eine Veranstaltung mit viel Abwechslung freuen, schreibt der Verein in seiner Presseankündigung.

Start mit Radtour rund ums Dorf

Los geht es um 10 Uhr am Haus der Vereine mit einer etwa zweistündigen Radtour rund ums Dorf. „Die Organisatoren haben eine schöne Strecke ausgesucht, die für Klein und Groß gut zu fahren ist“, versprechen die Veranstalter des TV Brettorf.

Ab 12 Uhr bietet der Verein auf der Sportanlage ein Mittagessen an. Parallel dazu startet die „Sportfest Olympiade“. Dabei können Teams, vom Kleinkind bis zu den Großeltern bunt gemischt, an verschiedenen Stationen antreten und sich den sportlich-witzigen Aufgaben stellen. Bis 14.30 Uhr geht die Olympiade.

„Highland Games“ und „Spiel ohne Grenzen“

Um 15 Uhr folgt eine Vorführung zum 40-jährigen Bestehen des Kinderturnens. Daran schließt sich der Bio-Luftballonstart an. Um 15.30 Uhr erwartet die Besucher mit den „Highland Games“ ein weiterer Höhepunkt des Festtages. „Kraft, Geschick und viel Spaß ist mit den starken Männern bei ihren wilden Aufgaben angesagt“, versichern die Organisatoren. Freuen dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf Wettbewerbe wie Baumstammwerfen und Felssteinstoßen. Ähnlich turbulent soll es ab 16.30 Uhr beim „Spiel ohne Grenzen“ weitergehen. Hier stellen sich Brettorfer Vereine verschiedensten kniffligen Aufgaben. Vor vier Jahren maßen sich die Teams – rund 60 Teilnehmer waren damals dabei – in Disziplinen wie Säckewerfen, Angeln, „Heißer Draht“, Leitergolf, Erbsenschlagen und Skilaufen.

Hüpfburg und Torwand

Den ganzen Tag über stehen zudem für die Kinder eine Hüpfburg und für alle Besucher eine Torwand bereit. Darüber hinaus ist für Speisen und Getränke gesorgt. Die Siegerehrungen der Wettbewerbe und die Ziehung der Tombola-Gewinner beenden das Fest.

Das Sportwochenende in Brettorf beginnt bereits am Freitag, 1. September, mit dem „Sportfest ohne Limits“, das von der Kontaktgruppe für Behinderte und Nichtbehinderte ausgerichtet wird. Von 9 bis 13 Uhr werden Gäste aus der gesamten Region auf dem Sportplatz erwartet, um sich im sportlichen Wettstreit zu messen. Am Freitagnachmittag schließen sich ab 15.30 Uhr die Faustball-Vereinsmeisterschaften der Kinder an. Ab 18 Uhr folgen die Partien der Jugend und der Erwachsenen. Die Spiele waren ursprünglich für Samstag geplant, wurden aber um einen Tag vorverlegt. Am Samstag gibt es jetzt einen Ruhetag.