Ein Crash und jede Menge Dötlinger Siege

Seifenkistenrennen mit großem Starterfeld und vielen Zuschauern

+ © wz Die Dötlingerin Amelie Henning pilotierte ihre Feuerwehr-Seifenkiste auf den dritten Platz in ihrer Altersklasse. © wz

47 Starter jagten bei der 28. Auflage des Dötlinger Seifenkistenrennens den Dorfring hinunter. Am schnellsten war der Dötlinger Martin Volkmann.

Dötlingen – „So etwas ist mir aber noch nie passiert“, sagte Jakob Bachmann mit einem Blick auf die verbogene Felge zu seinem Großvater. Gerade war Opa Rolf Besing aus Bremen mit der Startnummer 35 beim dritten Durchgang die 180 Meter lange Gefällestrecke am Dorfring in Dötlingen hinunter gesaust – wie immer unter der 30-Sekunden-Marke. Doch nach der Zieldurchfahrt musste Besing beim Abbremsen jemandem ausweichen. Dabei bekam seine Seifenkiste Schräglage und kippte um. „Mir ist nichts passiert“, sagte er. „Aber das linke Hinterrad hat eine Acht und ist hin“, fügte sein Enkel etwas vorwurfsvoll an. Der Großvater dazu: „Wir müssen sowieso was zum Basteln haben. Die Konkurrenz schläft nicht.“

Viele Zuschauer an der Piste

Zum Glück blieben solche Zwischenfälle beim 28. Seifenkistenrennen der Motorsportgemeinschaft (MSG) Hunte-Delme am Samstagnachmittag die Ausnahme. Beim diesjährigen Seifenkistenrennen passte alles zusammen. Am Anfang gab es zwar noch einen kleinen Schauer, dann aber war die Piste von vielen Zuschauern gesäumt, die die Wettfahrten der großen und kleinen Starter in ihren selbst gebauten Kisten gespannt verfolgen.

Großes Starterfeld

Waren es im Vorjahr noch 34 Teilnehmer, so rasten dieses Mal 47 Starter – davon 23 aus Dötlingen – von der Rampe am „Dötlinger Hof“ in Richtung Ziel an der alten Dorfeiche. Darunter waren 24 Seifenkisten-Fahrer. Zehn Piloten starteten in der Altersklasse sechs bis zehn Jahre, sechs in der Altersstufe elf bis 16 Jahre und acht in der Klasse 17 Jahre und älter. Die Abfahrt auf dem Bobbycar wagten 23 Starter, unterteilt in dieselben drei Altersklassen.

Dauersieger Ralf Flottmann auf Platz zwei

Gesamtsieger bei den Seifenkisten wurde Martin Volkmann aus Dötlingen. Er brauchte für die 180-Meter-Strecke gerade einmal 27,2 Sekunden. „Ich habe gar nichts an meiner Seifenkiste verändert. Die läuft einfach gut“, gab er anschließend sein Erfolgsrezept preis. Dann fiel dem Sieger ein, dass er doch ein Detail verändert habe. „Es sind ein paar Klebestreifen dazu gekommen“, schmunzelte er. Auf Platz zwei kam Dauersieger Ralf Flottmann mit 27,48 Sekunden. Der Dötlinger war für den Gastgeberverein auf die Piste gegangen. Dritter auf dem Siegertreppchen war der Nordenhamer Kevin König mit 27,61 Sekunden.

Zahlreiche Siege der heimischen Piloten

Diese Platzierung stimmte zugleich exakt mit dem Endergebnis in der Klasse „17 Jahre und älter“ überein. Die Kategorie der Elf- bis 16-Jährigen entschied Sofia Hatina (28,2 Sekunden) aus Dötlingen für sich. Jakob Bachmann aus Bremen wurde Zweiter und Amelie Henning aus Dötlingen Dritte. Bei den Jüngsten sicherte sich Anastasia Hatian (Dötlingen) mit 28,81 Sekunden vor Artem Dontsor (Dötlingen) und Bendix Heney (Kirchhatten) den Sieg.

Auch bei den Bobbycars räumten die heimischen Piloten ordentlich ab. In der ältesten Gruppe siegte Meike Meyenburg vor Mario Brüning (beide Dötlingen) und Frank Einemann (Wardenburg). Bei den Elf- bis 16-jährigen gingen die ersten drei Platz allesamt an Dötlinger Rennfahrer. Erste wurde Jana Castens vor Anton Themann und Leni Bothe. Bei den jüngsten Startern gewann Henri Helmers (Wohnort nicht genannt) vor Elin Johanna Markus und Clara Neidrowski (beide Dötlingen).

Der MSG-Vorsitzende Lutz Lindemann zeigte sich erfreut über den großen Zuspruch und den guten Verlauf des 28. Seifenkistenrennens. „Das baut auf und bringt Lust auf das 29. und dann bald das 30. Rennen hier in Dötlingen“, erklärte er. wz