TVN ehrt „glorreiche Acht“ und „Botschafter des Vereins“

Für die „glorreichen Acht“ nahmen Frank Bruns, Martin Mutke, Hermann Thöle und Ralf Kuhlmann (v.l.) die Ehrung an.

Dötlingen – Grün und weiß waren am Samstag die vorherrschenden Farben im Dötlinger Hof. Grund dafür war die Vereinsfeier des TV Neerstedt. Zwischen zünftigem Schnitzelbüfett und der Party mit DJ Marci nutzte der Verein die Gelegenheit, um engagierte Mitglieder und erfolgreiche Sportler zu ehren. Knapp 100 Gäste verfolgten die Verleihung. „Für die zu ehrenden Personen ist es natürlich ein schöner Rahmen, wenn möglichst viele dabei sind“, sagte der Vorsitzende Tim Martin Gersner.

Als erster durfte Kai Brinkmann die Auszeichnung entgegennehmen. Er ist die Nummer eins der ersten Tischtennis-Herren und blieb in der vergangenen Saison, in der er 43 Spiele absolvierte, ungeschlagen, berichtete der Tischtennis-Abteilungsteiler Uwe Wasner. Seiner Kenntnis nach hat diese Leistung bisher niemand im Landkreis vollbracht. Die Ehrung sei damit mehr als verdient. „Neben unserer starken Handballabteilung möchten wir auch Tischtennis weiter ausbauen und sind deshalb stolz auf so gute Vorbilder wie Kai“, kommentierte Gersner. Der Vereinschef übernahm anschließend die Auszeichnung „eines Botschafters des TV Neerstedt“ – Ralf Kuhlmann. 13 Jahre war er im Vorstand aktiv, zuletzt als dritter Vorsitzender, und „bringt immer noch gute Ideen ein“, dankte ihm Gersner. „Man kann Ralf immer ansprechen“, berichtete der Vereinsvorsitzende und erwähnte auch die mehrmaligen nächtlichen Telefonate mit Kuhlmann. „Ich habe das Gefühl, dass Ralf immer noch im Vorstand aktiv ist.“

Als Mannschaft ehrte der TV Neerstedt die „glorreichen Acht“, die vor gut 25 Jahren gezeigt haben, was der Sport leisten kann. Teamgedanken und die Vereinsloyalität stünden hinter dieser Würdigung. Zu den „glorreichen Acht“ gehören Uwe und Helmut Brandt, Hermann Thöle, Lüder Vosteen, Ralf Kuhlmann, Frank Bruns, Werner Lüschen und Martin Mutke. Die acht Handballfreunde waren im September 1994 zum ersten deutschen Oldie-Master-Turnier nach Essen aufgebrochen und hatten sich den Silberpokal gesichert. Dieses Ereignis feiern die acht heute noch jährlich. „Es sind Freundschaften über den Sport hinaus entstanden“, freute sich Gersner und verlieh den Ehrenpreis. Gewürdigt wurden ferner die Leistungen der ersten Tischtennis-Herren sowie der weiblichen Handball-A-Jugend. tbü