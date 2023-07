Dreifacher Fehlalarm in Dötlingen

Rauchmelder im Lopshof löst aus

+ © Henning Müntinga RS6811_20230728_213330.jpg © Henning Müntinga

Dötlingen – Defekte Rauchmelder sorgten im Lopshof in den zurückliegenden Tagen für gleich drei Feuerwehreinsätze.

Um 21.21 Uhr löste die Brandmeldeanlage am Freitagabend zum ersten Mal aus. Die Einsatzkräfte rückten an, erkundeten die Lage und gaben Entwarnung. Anschließend setzten sie die Anlage wieder zurück und übergaben den Einsatzort an den Betreiber.

Etwa eine halbe Stunde später erfolgte erneut eine Alarmierung zum Lopshof, berichtet Feuerwehrsprecher Henning Müntinga in einer Pressemitteilung. „Bei der erneuten Erkundung wurde wiederum keine Feststellung gemacht“, so Müntinga. Der ausgelöste Rauchmelder, derselbe wie zuvor, wurde untersucht und gereinigt. Dies führte jedoch nicht zum Erfolg. Da ein zweiter Rauchmelder den Raum abdeckte, wurde das defekte Gerät aus der Brandmeldeanlage abgemeldet und diese zurückgesetzt. Nach einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte erneut abrücken. Der dritte Einsatz scheuchte die Feuerwehrleute am Montagmorgen um 3.21 Uhr aus dem Bett. Wieder hatte ein Rauchmelder ohne erkannbaren Grund im Lopshof ausgelöst. Auch dieser wurde deaktiviert und die Meldeanlage zurückgesetzt.