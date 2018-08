Drei Räder, viel Aluminium und Großvaters Tüftel-Gene

Wehe - Pilotin wurde Ilse Flottmann durch einen Konstruktionsfehler. Eigentlich wollte ihr Mann Ralf mit einer Seifenkiste vor drei Jahren den Dötlinger Dorfring herunterrasen. Doch er hatte sich beim Bau des schmalen Flitzers vertan: „Das war eine Fehlkonstruktion“, erzählte der 70-Jährige. „Ich passte gar nicht rein.“ Also sprang seine Frau für ihn ein und holte den vierten Platz. In diesem Jahr will Flottmann aber selbst ans Steuer und hat eine zweite Kiste gebaut. Auch seine Frau ist nach zwei Jahren Pause wieder mit dabei.

Am Bau der Fahrzeuge reizt ihn das kreative Improvisieren: „Wenn ich eine Idee habe, renne ich zum Schrott, schaue, ob das passende Teil da ist. Das ist dann natürlich nicht da“, berichtete er lachend, „dafür aber ein anderes, für das ich dann erstmal eine Idee entwickeln muss.“ Doch an Einfällen mangelt es Flottmann nicht. Eine Besonderheit ist die Lenkung: Sie befindet sich hinten. „Man muss vorausschauend fahren“, so der Konstrukteur. Der Vorteil sei, dass sich die dreirädrige Alu-Kiste dadurch wie ein Motorrad in die Kurven legen kann. Jedes Rad hat Flottmann einzeln eingespeicht und mit eigenen Bremsen bestückt. „Es ist viel Arbeit und viel Grübelei“, erzählt er. So hat er eine Vielzahl an Lenkrädern ausprobiert, bevor der Rentner die optimale Lösung gefunden hat: die Steuerung für ein Videospiel. „Man muss laufend tricksen und sich was Neues einfallen lassen“, so der ehemalige Haustechniker. Das Faible für die Tüftelei hat er von seinem Großvater mütterlicherseits geerbt. Schon in seinem Beruf sei es vor allem darum gegangen, Lösungen zu finden.

Auch beim Rennen ist der 70-Jährige ehrgeizig: „Natürlich will ich gewinnen“. Doch es geht ihm nicht nur darum, den ersten Platz auf dem Treppchen zu erklimmen. „Wir machen das in erster Linie für die Kinder“, so Flottmann. „Aber natürlich amüsieren wir uns auch, ist ja klar.“ Schon seit mehr als zehn Jahren gehen er und seine Frau zu den Rennen am Dorfring. Mittlerweile ist Flottmann in die Motorsportgemeinschaft (MSG) Hunte-Delme, die Veranstalterin des Rennens, eingetreten. „Ich finde es toll, was dieser Club auf die Beine stellt“, erzählte Flottmann. „So etwas muss man aktiv unterstützen.“ J pp