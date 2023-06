Drei neue und zwei „alte“ Gesichter im Neerstedter Rathaus

Von: Leif Rullhusen

Zufriedene Gesichter (v.l.): Katrin Albertus-Hirschfeld, Elias Landsberg, Michael Haaken, Britta Puttkammer, Lena Kellermann, Gerrit Meyer und Antje Oltmanns. © Leif Rullhusen

Das Schließen der Personallücken war im Rathaus der Gemeinde Dötlingen sehnsüchtig erwartet worden.

Neerstedt – „Es liegen große Aufgabenpakete für die neuen Kollegen bereit. Wir freuen uns, dass wir die nun mit Schwung angehen können“, erklärte Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns am Montag im Rahmen der Vorstellung neuer Verwaltungsmitarbeiter. Gleich fünf Positionen im Neerstedter Rathaus sind frisch besetzt worden.Damit seien bis auf eine aktuell ausgeschriebene Stelle im Sozialamt sämtliche Lücken geschlossen, berichtete die Bürgermeisterin. Ausgelöst worden waren die personellen Probleme vor allem durch den zunächst nicht genehmigten Haushalt im vergangenen Jahr. Aus diesem Grund konnten wir den Stellenplan nicht umsetzen“, so Oltmanns. „Unsere Personaldecke war deshalb an der ein oder anderen Stelle gering bis dünn.“

Einige Themen hängen schon länger in der Warteschleife

Die Beendigung der personellen Vakanz war im Rathaus sehnsüchtig erwartet worden. So hängen einige Themen teilweise schon länger in der Warteschleife. Erst im vergangenen Umweltausschuss vertröstete die Bürgermeisterin die Politik hinsichtlich der Überarbeitung des Pflegekonzeptes für Grünflächen auf die zweite Jahreshälfte. Als Grund für die Verzögerung nannte sie personelle Engpässe. Die seien auch dafür verantwortlich, dass die Themenkomplexe „Öko-Konto“ und „Kompensationsflächenkataster“ bislang unbearbeitet bleiben, teilte die Verwaltung im selben Fachausschuss mit. Eine zusätzlich Stelle im Bauamt soll nun Abhilfe schaffen.

Kommune setzt auf Nachwuchs aus den eigenen Reihen

Mit den Um- und Neubesetzungen hat die Kommune allerdings lediglich Lücken geschlossen und nicht aufgestockt. Diesbezüglich setzt sie auf Nachwuchs aus den eigenen Reihen. „Sämtliche Auszubildende, die jetzt fertig werden, haben von uns ein Angebot bekommen“, erläuterte die allgemeine Vertreterin der Bürgermeisterin, Katrin Albertus-Hirschfeld. Drei von vier würden bleiben. Das sei angesichts „der schier unendlichen Stellenangebote“ anderer Kommunen eine gute Quote.

Verstärkung aus der Nachbargemeinde abgeworben

Zudem konnte die Gemeinde Dötlingen mit Elias Landsberg Verstärkung aus einer Nachbargemeinde abwerben. Der 21-Jährige, der seit wenigen Tagen das Sachgebiet Bautechnik verstärkt, hat seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im vergangenen Jahr in der Samtgemeinde Harpstedt abgeschlossen und war anschließend dort beschäftigt. Neuer Leiter dieses Sachgebietes ist mit Michael Haaken ebenfalls ein neues Gesicht in der Verwaltung. Der 61-jährige Bautechniker war zuvor bei verschiedenen Gemeinden beschäftigt. Der Landmaschinenmechaniker Gerrit Meyer unterstützt zukünftig das Bauhof-Team.

Zwei Umzüge innerhalb des Rathauses

Britta Puttkammer und Lena Kellermann ziehen lediglich innerhalb des Rathauses in andere Büros um. Puttkammer hat schon im April die Leitung des Sachgebietes „Organisation, Schule, Jugend und Kultur“ übernommen. Die 50-jährige Dötlingerin ist damit unter anderem für Schulträgerangelegenheiten, Kindertagesstätten, Tourismus, Kultur und Sport verantwortlich. Die gelernte Steuerfachangestellte Kellermann übernimmt ab August die Kassenleitung im Sachgebiet Finanzen.