Drei neue Gesichter in der Dötlingen Stiftung

Von: Leif Rullhusen

Neue und alte Gesichter der Dötlingen Stiftung (v.l.): Christian Wolf, Harald Meyer, Sabine Schütte, Ulrike Hautau, Gerti Essing, Eckehard Hautau, Walter Ulrich, Anja Bretschneider und Thea Freiberg. Bürgermeisterin Antje Oltmanns nahm aufgrund ihres Urlaubs nicht an der außerordentlichen Sitzung teil. © Leif Rullhusen

Bewegung in der Dötlingen Stiftung: Sabine Schütte und Christian Wolf lösen Eckehard Hautau sowie Gerda Tabken im Beirat ab, und Anja Bretschneider wirkt nun zusätzlich im Vorstand mit.

Dötlingen – Eine derartige Personalfluktuation hatte es in der 23-jährigen Geschichte der Dötlingen Stiftung noch nicht gegeben. Gleich drei neue Gesichter lenken zukünftig die Geschicke des Kunstförderkreises. Die Vorsitzende Thea Freiberg nannte den Wechsel daher „einen denkwürdigen Anlass“. Kein Wunder, schließlich ruht die Stiftungsarbeit nur auf wenigen Schultern. Bislang waren es sieben, zukünftig sind es acht.

Unterschiedliche Gründe für Änderungen

Die Gründe für die personellen Änderungen sind unterschiedlich. Sabine Schütte und Christian Wolf lösen Eckehard Hautau sowie Gerda Tabken im Beirat ab, und Anja Bretschneider wirkt nun zusätzlich im Vorstand mit. Der Wechsel von Hautau zu Schütte erfolgt Kraft ihres Amtes. Die 57-Jährige hatte von dem 75-Jährigen erst kürzlich den Vorsitz des Bürger- und Heimatvereins übernommen. Wolf war von Tabken als Nachfolger bestimmt worden.

Die Stiftung hatte ihre alten und neuen Mitglieder am Dienstagabend aus diesem Grund zu einer außerordentlichen Sitzung in die Müller-vom-Siel-Kate eingeladen. Bei Schnittchen und Sekt wurden die scheidenden Gesichter gebührend verabschiedet und die neuen entsprechend begrüßt.

Eckehard Hautau hat die Beiratsarbeit geprägt

Insbesondere Hautau hatte als langjähriger Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins die Beiratsarbeit der Stiftung geprägt. „Du warst nicht nur allzeit bereit, sondern hast auch immer für eine gute Atmosphäre gesorgt. Das wird uns fehlen“, blickte Beirat Harald Meyer auf die vergangenen 16 Jahre zurück, in denen Hautau in der Stiftung aktiv war. „Gestern hast du dich noch um die Heizung im Heuerhaus gekümmert. Ich hoffe, das war nicht dein letzter Einsatz für uns“, ergänzte die Vorsitzende Gerti Essing. Sie dankte darüber hinaus Hautaus Frau Ulrike, die die Einsatzbereitschaft ihres Mannes nicht nur akzeptierte, sondern sich selbst für die Stiftung engagierte.

Ein Auftrag für den Ruhestand

Vorstandskollegin Thea Freiberg hatte sogar schon den nächsten Auftrag für Hautau. „Auch eine Türklinke im Heuerhaus muss repariert werden“, erklärte sie. Der 75-Jährige dankte den Mitgliedern für „die sehr angenehme Zusammenarbeit“ und gestand ein, dass bei seinem Antritt Kunst für ihn Neuland gewesen sei. Eine große Bürde gab er seiner Nachfolgerin noch mit auf den Weg: „Sabine, ich wünsche dir, dass du genau so fleißig bist wie ich“, sagte Hautau abschließend.

Schütte bringt auf jeden Fall schon einmal die gleichen Voraussetzungen mit. „Von Kunst habe ich genau so wenig Ahnung, wie Eckehard vor 16 Jahren“, gab Schütte zu. Sie sei sich aber sicher, dass die Stiftungsmitglieder sie „an die Hand“ nehmen würden. Das bestätigte Wolf. Er sei vom Beirat in den ersten Sitzungen sehr gut aufgenommen worden.

Gegründet, um das Heuerhaus zu sanieren

Die Dötlingen Stiftung setzt sich nun aus den fünf Beiräten Schütte, Wolf, Meyer, Walter Ulrich und Antje Oltmanns in ihrer Funktion als Bürgermeisterin sowie den Vorständen Freiberg und Essing zusammen. Sie werden nun von Bretschneider unterstützt. Gegründet wurde die Stiftung im Sommer 1999, um das Heuerhaus am Rittrumer Kirchweg vor dem Verfall zu retten. Sie sanierte das unter Denkmalschutz stehende Gebäude aufwendig und vermietet die Räume derzeit an die Galerie.4 sowie das Heuerhaus-Café. Die vor zehn Jahren von ihr gekaufte und mehr als zwei Jahre restaurierte Müller-vom-Siel-Kate betreibt die Stiftung in Eigenregie als Kunstgalerie mit ständig wechselnden Ausstellungen.