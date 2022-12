Doreen Otte ist auf der Suche nach Dötlinger Geschichten

Von: Leif Rullhusen

Doreen Otte taucht für ihre Abschlussarbeit tief in die Geschichte Dötlingens ein. © Rullhusen, Leif

Die Neerstedter Studentin Doreen Otte sammelt für ihre Abschlussarbeit Geschichten aus ihrer Heimatgemeinde. Sie will ein Bookazine über Dötlingen erstellen.

Neerstedt – Für ihre Abschlussarbeit hat sich die Neerstedterin Doreen Otte ein außergewöhnliches Thema ausgewählt. Die Kommunikationsdesign-Studentin der Kunstschule Wandsbek in Bremen sammelt dazu Geschichten aus ihrer Heimatgemeinde. „Ich erstelle ein Bookazine über Dötlingen. Das ist ein Mix, der die Merkmale eines Buches mit denen einer Zeitschrift vereint“, erklärt die 22-Jährige.

Informationen und Geschichten an die junge Generation weitergeben

„Die Grundidee meiner Arbeit ist es, die ausgezeichneten Golddörfer in Deutschland zu unterstützen, indem Informationen und Geschichten an die junge Generation weitergegeben werden“, erläutert Otte. Deshalb sollen unter anderem Werbemittel, eine App sowie ein Online-Auftritt das gedruckte Werk ergänzen. Das Bookazine über Dötlingen soll eine Art Blaupause für andere Golddörfer werden. „Für jedes dieser Dörfer könnte nach diesem Konzept ein Bookazine gestaltet werden“, sagt sie.

Schwerpunkte ihrer Abschlussarbeit sind das Konzept und die Gestaltung. Das reichte der Neerstedterin allerdings nicht aus. Sie wählte sich mit Dötlingen auch einen anspruchsvollen Inhalt aus. „Ich konnte nicht auf bestehende Artikel zurückgreifen“, verdeutlicht die Studentin die Schwierigkeit ihres Themas. „Deshalb habe ich mir die Informationen selbst zusammengesucht und formuliere eigene Texte.“ Viel Material hat sie von den beiden Dötlinger Heimatforschern Karsten Grashorn und Gerold Spille bekommen. Aber auch die Sozialen Medien bemühte die Studentin. Im Rahmen ihrer Recherche bat Otte auf Facebook um Unterstützung. Mit Erfolg: „Dadurch sind viele Kontakte entstanden“, berichtete sie.

Mit dem Scheinflugplatz in Uhlhorn beschäftigt

Die Neerstedterin hat nicht nur bekanntere Geschichten wie über den Aussteiger Hasen-Ahlers, den Maler August Kaufhold oder den Gierenberg zusammengetragen. Auch mit dem Scheinflugplatz in Uhlhorn hat sie sich unter anderem beschäftigt. „Dort wurden im Zweiten Weltkrieg mit Scheinwerfern und Attrappen Starts und Landungen zur Ablenkung feindlicher Flieger vorgetäuscht“, erzählt Otte.

Neben einer Karte und allgemeinen Informationen über den jeweiligen Ortsteil lässt die Neerstedterin eine historisch bedeutsame Person eine Geschichte erzählen. So kommt in Altona beispielsweise Heinrich Ahrmann zu Wort, der im Jahr 1888 das Gut erwarb, das sich noch immer im Besitz der Familie befindet. Begleitet werden die Beiträge von Fotos, bei denen die Neerstedterin, die nebenbei bei einem Fotografen tätig ist, selbst auf den Auslöser ihrer Kamera drückte. Knapp 100 Seiten wird das fertige Bookazine etwa haben. Die App sowie die Internetseite wird Otte zwar entwerfen, funktionsfähig werden beide aber nicht.

Nach der Abschlussarbeit richtig durchstarten

Mit ihrer Abschlussarbeit ist das Projekt längst nicht abgeschlossen. Eigentlich soll es danach erst richtig durchstarten. Um den Rahmen nicht zu sprengen, hat sich Otte im Rahmen ihres Studiums zunächst auf die Vorstellung einiger Ortschaften beschränkt. Später sollen alle 16 Orte präsentiert werden. „Ich möchte dann auch weiter in die Tiefe gehen“, plant sie. Auch sollen dann sowohl die App als auch der Internetauftritt aktiviert werden. Für die Realisierung will sich Otte professionelle Hilfe ins Boot holen. „Ich suche jemanden, der die Artikel schreibt und die Audio-Dateien für die App bespricht“,

Erfahrungen mit dem Recherchieren historischer Fakten hat Otte schon reichlich. Sie veröffentlichte bereits zwei Bücher mit Feldpostbriefen ihres Urgroßvaters Hermann-Diedrich Otte aus dem Zweiten Weltkrieg. Gefunden hatte ihr Vater Ralf die in Sütterlin geschriebenen einzigartigen Zeitdokumente. Die Studentin erarbeitete sich den Inhalt der ihr fremden Schrift und veröffentlichte sie in insgesamt drei Büchern. Darüber hinaus beschäftigt sie sich schon seit Längerem mit der Ahnenforschung. Bis in das 15. Jahrhundert zurück hat die Neerstedterin ihren Stamm zurückverfolgt.

Wer Otte bei der Realisierung ihres Bookazines über Dötlingen unterstützen möchte, erreicht sie per E-Mail an doreen.otte@gmx.de.

Hotel „Gut Altona“ (l.) und Püttenhus (r.): Mit eigenen Bildern begleitet die Studentin ihre Artikel über die Dötlinger Ortsteile. © Otte, Doreen

Auch das Püttenhus in Dötlingen wird in dem Werk erscheinen. © Otte, Doreen